Novinky, ČTK

V Praze je 2342 zastávek autobusů, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají, na znamení jsou například jen mimo špičku.

Kdy a zda budou všechny zastávky na znamení, vedení města zatím nerozhodlo. Pokud by se k tomu postavilo kladně, bylo by podle dokumentu možné stihnout termín 1. července letošního roku, avšak příprava by se musela výrazně zrychlit. „Termín 1. červenec 2020 představuje v přípravě větší volnost,” píše se v materiálu.

Zavedení všech zastávek na znamení by přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Každé zastavení a rozjezd autobusu vyjde podle materiálu na jednu korunu. Zároveň by znamenalo možnost zvýšení počtu spojů. Řidiči by u prázdné zastávky nezastavovali, a spoje by tak zrychlily. Se stejným počtem vozů a řidičů by se zvýšil rozsah provozu.

Stát viditelně na zastávce



Problém by neměla změna způsobit přímo v autobusech. Tlačítky stop je vybavena v okolí dveří či plošin pro kočárky a vozíčkáře naprostá většina z nich. Pro výstup by stačilo včas stisknout tlačítko a v případě nástupu pouze stát viditelně na zastávce.

Právě způsob nástupu by ale mohl být pro některé cestující komplikací. Jakmile by člověk stál, třeba kvůli nepříznivému počasí, v neprůhledném přístřešku a řidič by jej neviděl, nezastavil by a zastávkou projel. Nebylo by ani možné doběhnout autobus, protože by nezastavil.