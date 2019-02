Babiš Hřibovi: Za Letňany chcete příliš

Požadavky Prahy, za nichž by bylo město ochotné uvažovat o výstavbě vládní čtvrti na pozemcích města v Letňanech, má premiér Andrej Babiš (ANO) za nesplnitelné. Jednat by byl ochoten jen o financování části městského okruhu. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) stále postrádá seznam, jaké úřady by chtěl premiér do Letňan odstěhovat.