Petr Kozelka, Právo

„Zákon znalci vnímají negativně. Tvrdými tresty a vyšší postižitelností se kvalita posudků nezlepší, naopak. Může odradit ty, kteří se to snaží dělat poctivě,“ řekl Právu předseda sekce pro soudní psychiatrii České psychiatrické společnosti a šéf Centra pro forenzní psychiatrii a psychologii Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK Ilja Žukov.

„Celá řada zkušených kolegů v nejlepším věku kvůli tomuto zákonu zvažuje, že skončí jako soudní znalci,“ dodal Žukov.

Tvrdými tresty a vyšší postižitelností se kvalita posudků nezlepší Ilja Žukov, psychiatr

Připravovaný zákon například nově zavádí až půlmilionovou pokutu za to, že znalec nedodá posudek včas.

Pokuta může být likvidační

„A co když to bude znalec, kdo nedostane včas všechny podklady a nebude kvůli tomu moci termín dodržet? Co když vážně onemocní? Taková pokuta může být likvidační. Přísný postih by měl být i za špatně vypočtené znalečné, ale nikdo neřeší, na základě čeho se vypočte,“ uvedl jen některé kritizované pasáže znalec a vedoucí lékař lůžkové části psychiatrie Ústřední vojenské nemocnice v Praze Petr Navrátil.

Problém podle Žukova spočívá v tom, že stejný zákon má dopadnout na znalce oceňující miliardovou hodnotu továren stejně jako na znalce z medicíny.

„Komplikovanost psychiatrie je dána těžkou uchopitelností oboru. U nás to nejsou počty, kdy tři a tři je šest. V psychiatrii dva féroví znalci mohou mít na jeden problém diametrálně odlišný názor. A který z nich bude potrestán likvidační pokutou? A pozor, to se ale vůbec nebavíme o vědomě nepravdivých posudcích, které jsou postižitelné i dnes,“ dodal Žukov.

Uvedl, že na znalcích leží obrovská odpovědnost při práci s nebezpečnými lidmi, přitom adresy znalců jsou veřejné. Musí se potýkat s tím, že nespokojenci na ně podávají žaloby, a mnozí už čelili i fyzickému útoku.

„Pracujeme s vrahy, psychopaty a ti nezapomínají. Místo likvidačních pokut by bylo lepší znalce lépe zaplatit. My se snažíme, aby se znalci vzdělávali a zdokonalovali, aby odváděli lepší práci. To je podle nás ta dobrá cesta,“ sdělil Žukov.

Nepřehledné poradní sbory



Nespokojeni s předlohou jsou i další znalci, kteří chtěli zůstat v anonymitě. Podle nich je zákon nachystán tak, aby měla státní moc nad nimi kontrolu. „Znalec, který rozhodne jinak, nežli očekává úřad, dostane nůž na krk s hrozbou obří pokuty a pobídku, aby odvolal své závěry,“ řekl jeden z nich.

Zákon ve Sněmovně prošel druhým čtením a je k němu několik pozměňovacích návrhů, například že by se mohl změnit původní plán, kde jsou pokuty pro znalce neprominutelné.

„Pozměňovací návrh k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech dále přináší centralizaci znalecké agendy na ministerstvo spravedlnosti. Dohled nad kvalitou znalecké činnosti bude ministerstvo vykonávat za pomoci poradních sborů zaměřených na daný obor. Tyto poradní sbory nejsou novinkou, existují již za stávající právní úpravy, a to jako poradní sbory předsedů krajských soudů a poradní sbory ministra spravedlnosti,“ řekla Právu mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Podle znalců ale není jasné, kdo a podle jakého klíče se do poradních sborů dostane. „I já jsem se ostatně v jednom takovém poradním orgánu ocitl a vůbec nevím, kdo, proč a jak mě tam nominoval. Zákon v nás vyvolává obavy, že i dobří znalci by mohli být snadno zlikvidovatelní,“ konstatoval Žukov.