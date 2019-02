Novinky, ČTK

Silný mráz způsobuje problémy na železnici v okolí Prahy, kvůli teplotám hluboko pod nulou namrzají výhybky. Potíže mají zejména vlaky, které projíždějí stanicí Praha-Čakovice. Komplikace se týkají 12 vlakových spojů.

Na silnicích nižších tříd Vysočiny je zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí, místy s vyjetými kolejemi. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Solené hlavní silnice byly holé a vymrzlé.

Teploty v kraji v noci klesly i 13 stupňů pod nulu. Výstraha meteorologů před silným mrazem platí do 08:00.

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až 15 centimetry. Místy jsou na cestách vyjeté ledové koleje, případně se vrstva mění na sněhovou kaši. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou po chemickém ošetření holé a vlhké, na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku většinou suché a vymrzlé.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Pro osobní vozidla je sjízdná pouze se řetězy.

V Plzeňském kraji silně mrzne, ale problémy na silnicích nejsou. Teploty na Šumavě klesly až na minus 25 stupňů Celsia. [celá zpráva] Sjízdné jsou i silnice třetí třídy. Teploty v regionu by se měly držet celý den pod bodem mrazu, podle meteorologů by se mělo oteplit až ze čtvrtka na pátek.

Po pondělních problémech s pády stromů pod tíhou sněhu jsou v Plzeňském kraji v provozu všechny železniční tratě. V noci se zprovoznily hlavní linie z Plzně na Prahu i na Klatovy i úsek z Domažlic do bavorského Furth im Waldu. Energetici už také do pondělního večera opravili všechny poruchy na vedení vysokého napětí. Stromy a větve jsou odstraněny ze všech silnic.

Silničáři při teplotách pod minus deset stupňů nesolí, protože by se sůl nerozpustila a nebylo by to ekonomické. Tam, kde jsou vozovky ošetřené štěrkem, zejména v horských polohách Šumavy, Českého lesa a v ochranných pásmech zdrojů vody, platí, že čím více jsou silnice promrzlé, tím to klouže méně.

D8 bez problémů



Především na silnicích nižších tříd musejí být řidiči v Moravskoslezském kraji obezřetnější. Na úsecích udržovaných inertním posypem stále může ležet vrstva uježděného nebo zledovatělého sněhu, například na Opavsku až do výšky pěti centimetrů. Chemicky udržované silnice už jsou ale holé a mokré, většinou sjízdné bez většího omezení.

Silnice v Ústeckém kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. V Krušných horách leží na cestách vrstva ujetého zmrzlého sněhu. Místy je mlha a občas se vyskytují zmrazky.

Silničářům se v pondělí podařilo prorazit frézami silnice v horách. Potíže trvaly na Moldavě na Teplicku. Infocentrum Moldava zhruba v 06:00 uvedlo, že silnice je s opatrností sjízdná po celé délce.

Silnice nižší třídy jsou většinou po chemickém ošetření mokré nebo suché, vymrzlé. Bez potíží je průjezdná dálnice D8. Meteorologové předpovídají pro úterý v kraji ojediněle mrznoucí mlhy a slabé sněžení, teploty do dvou stupňů Celsia.

Na řadě vedlejších silnic v Královéhradeckém kraji leží ujetá vrstva sněhu. Hodně opatrní musejí být řidiči hlavně v Krkonoších, v Orlických horách a na Broumovsku. Na Hradecku hrozí mrznoucí mlhy. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus šesti do minus 11 stupňů. Nejchladněji bylo v Deštném v Orlických horách, kde teplota v noci klesla k minus 15 stupňům Celsia.

Namrzající vozovky mohou místy zkomplikovat dopravu řidičům v Olomouckém kraji. Silnice mezi Kozlovem a Velkým Újezdem na Olomoucku je neprůjezdná kvůli ledovce a popadaným stromům, ledovku hlásí policisté i v obci Rouské na Přerovsku. Většina ostatních silnic v kraji je holá a mokrá po chemickém posypu, sníh se drží pouze v nejvyšších polohách na vozovkách udržovaných inertním posypem.

Zhruba sedmikilometrový úsek mezi Kozlovem a Velkým Újezdem byl uzavřen v úterý ráno, neprůjezdný by měl být podle policie zhruba do poledne. Na místě je deset spadlých stromů a ledovka. Na Olomoucku upozorňují správci silnic zároveň na možné namrzání vozovek, hrozí to ve vyšších polohách v regionu Šternberku, opatrnost je tam na místě.

Na Přerovsku jsou silnice nyní holé a mokré, zvýšená opatrnost je i tak na místě. Také silnice na Šumpersku a Jesenicku jsou již holé, na ujetou sněhovou vrstvu s posypem narazí řidiči ve vyšších polohách těchto regionů. Na Prostějovsku by sjízdnost měla být bez omezení.