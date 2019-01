mh, Právo

I když si na gratulace někdejší paní učitelka nepotrpí a o popularitu nestojí, kytici růží od místostarosty brněnské části Židenice, kde bývalá nadšená divadelní ochotnice bydlí, přijala.

„Bydlí stále se svou dcerou, která se o ni stará. Když jsem jí na dotaz, kolik že to má vlastně roků, řekl, že sto devět, odpověděla mi, že se cítí na padesát. Jako jediné přání, které má, by chtěla do oken více sluníčka. Prořezání stromů v ulici, kde bydlí, zajistíme s pracovníky veřejné zeleně,“ popsal návštěvu u oslavenkyně místostarosta Petr Kunc (TOP 09).

Marie Schwarzová

FOTO: Petr Kunc

„Z gratulace žádné fotografie nejsou. Jedinou, kterou jsem s dovolením pořídil, je jen portrét paní,“ dodal místostarosta.