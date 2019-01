vor, ivi, Právo

„Měli jsme v plánu očistit deset kilometrů a to se podařilo. Ne všude jsme stromy očistili na sto procent, protože směrem k vrcholu je sníh přimrzlý, takže nešel tak dobře dolů. Akce to ale byla úspěšná,“ uvedla mluvčí lyžařského areálu na Klínovci Hana Hoffmannová.

„Stromy se pod tíhou sněhu naklánějí a my musíme udržovat bezpečné ochranné pásmo kolem lanovek. Když jsou stromy zatížené a foukne vítr, větve se ulomí a mohou padat i do sjezdovky. V horším případě by mohl spadnout i strom, což jsme viděli u kolegů na Bukové hoře,“ připomněla mluvčí nedávnou událost z Orlických hor, kdy strom spadl na lanovku, na níž pak musely čekat na záchranu desítky lidí. [celá zpráva]

Video

Záchrana uvězněných lyžařů z Bukové hory na Orlickoústecku (Zdroj: Hasiči JMK)

V lyžařském areálu na Klínovci přetížené stromy pod sněhem žádné zařízení letos nepoškodily.

„Každý den se dělá kontrola tras, na kterých bylo vidět, že strom pracuje nebo se něco děje. Když hrozilo riziko, tak se zajišťovalo, aby se strom pokácel nebo se odstranila větev či jinak se strom zajistil. Několikrát jsme kvůli tomu přerušovali provoz, abychom takovým věcem předešli. Pak nám ale přišlo jako šetrnější a efektivnější řešení přivolání vrtulníku než půlku zimy sledovat, jestli se něco neulomí,“ podotkla Hoffmannová.

Vrtulník přiletěl ze Slovenska již ve středu minulý týden, ale kvůli špatnému počasí se do akce dostal až v pondělí.

„Vrtulník musí mít ideální podmínky. Nesmí foukat a nesmí být mlha. Tady je ale počasí hodně proměnlivé, takže mlha rychle přijde a zase rychle odejde,“ konstatovala mluvčí lyžařského areálu, podle níž jen přílet vrtulníku stál 150 tisíc korun. Každá hodina práce pak 60 tisíc korun. „Nevím přesně, kolik hodin se létalo, ale v součtu to budou statisíce korun,“ uzavřela.

Vyzkoušeno i na Slovensku



I na Slovensku už tuto metodu také využili. Vrtulník Mi-17 ministerstva vnitra shazoval minulý týden sníh ze stromů u obce Novoť nedaleko hraničního přechodu do Polska.

„Je to poprvé v historii, kdy jsme při sněhové kalamitě nasadili vrtulník,“ uvedla slovenská ministryně vnitra Denisa Saková. „Pokud bude zájem, využijeme vrtulník i na jiných místech,“ dodal prezident hasičského a záchranného sboru Alexander Nejedlý.