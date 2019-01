Renáta Bohuslavová, Novinky

„Bod byl přerušen, protože mě osobně se nelíbí, že v návrhu se předpokládají dost vysoké náklady až 500 milionů korun na administrativu a nárůst zaměstnanců. Požádali jsem pana ministra, aby to předělal,” řekl na tiskové konferenci v pondělí večer po jednání vlády premiér Andrej Babiš.

Pro sociální demokraty není návrh ministra Plagy dostatečný. Už koncem roku přišli s vlastním návrhem, ale ten v pondělí vláda zamítla.

„Návrh MŠMT by znamenal, že obědy by získaly pouze rodiny, které mají nárok na přídavky pro dítě. Bude velmi problematický a bude se to týkat té nejužší hranice rodin a nejmenšího počtu dětí,” postěžovala si ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Dodala, že bude chtít připravit další změny, které by rodinám, které se budou pohybovat na hranici, pomohly. Šlo by o revizi prorodinných dávek jako jsou přídavky na dítě nebo slevy na dítě.

Obědy pro všechny chtěl i Babiš



„Oba dva návrhy si konkurují a my máme celou řadu otázek, které jsou spojené s návrhem ministra školství Roberta Plagy,” řekl před pondělním jednáním vlády novinářům Hamáček, a i on upozornil na výdaje na administrativu.

Zároveň připomněl, že to byl právě Andrej Babiš, který debatu o obědech zdarma otevřel. „I pan premiér mluvil o plošném zavádění obědů," dodal Hamáček.

Toho se následně chytla ČSSD a připravila návrh, v němž by se obědy zdarma týkaly všech dětí ve školkách a dětí na prvním stupni základních škol. Sociální demokraté rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.

Podle návrhu ministerstva školství by obědy zdarma dostávaly děti z veřejných mateřských škol a z prvního stupně základních škol z rodin, které pobírají přídavky na děti. Příjem těchto domácností je nižší než 2,7násobek životního minima.

Robert Plaga, ministr školství za ANO

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170 000 dětí,” hájil minulý týden návrh Plaga. Jeho návrh by státní kasu vyšel na téměř 1,7 miliardy ročně a týkal by se 170 tisíc dětí.

Plošné zavádění obědů zdarma kritizovala zejména ministryně financí Alena Schillerová. „Nevidíme smysl v tom, aby obědy dostávaly rodiny bez ohledu na výši příjmů. Obědy zdarma by zaplatily kraje ne stát,” komentovala úskalí, která pro ni návrh ČSSD představoval. A dodala, že celkové výdaje v průběhu let by byly až 10 miliard korun.

Valachová: Lepší než nic



Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové, jakožto jedné ze spoluautorek návrhu soc. dem. a exministryně školství, je i tak návrh ministra Plagy „lepší než nic”.