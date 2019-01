ČTK

Zejména běžkaři mířili do hor už ráno. Zhruba po 10. hodině ukazovala parkoviště plnou obsazenost, řidiči ovšem cedule nerespektovali a dál najížděli do obce. „Musí zasahovat městská policie a o pomoc jsme požádali státní policii. Kvůli neukázněnosti šoférů mají problémy do obce vjet autobusové linky,” řekl Holub.

Lyžaře vozí do Bedřichova jedna linka z Liberce a druhá z Jablonce nad Nisou. Autobusy však mají problémy dostat se vůbec na točnu. „Ráno bylo navíc namrzlo a museli jsme sypat cesty,” poznamenal starosta.

Plný Bedřichov turistů bývá podle Holuba pětkrát až desetkrát během zimní sezony. Tradičně nejvíce jich přijíždí během vánočních svátků a v době konání Jizerské padesátky. „Letos bylo o Vánocích horší počasí, lidé ale jezdili. A plno bývá vždycky před závodem,” uvedl Holub. Jizerská padesátka se pojede přesně za měsíc.

V pátek a sobotu se v Bedřichově konal noční běh Night Light Marathon. „Situaci jsme zvládli a myslím, že si to i sportovci užili, přestože pršelo. Dnes je stopa umrzlá, a i když nesvítí sluníčko, podmínky jsou ideální,” řekl starosta, který předpokládá, že opouštět lidé začnou areál až po 15. hodině.