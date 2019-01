Renáta Bohuslavová, Novinky

„Na první pohled je výsledek plnění státního rozpočtu pozitivní. Při pohledu na detailní čísla se však ukazuje, že za dobrým výsledkem stojí faktory, které současná vláda ovlivnit nemohla. Například finální proplacení evropských projektů z období 2007-2013,” reaguje na výsledky hospodaření Česka za rok 2018 lídr ODS Petr Fiala.

Ten dále kritizuje, že je škoda, že vláda nevyužívá růst například na změny státní správy, investice do vzdělání nebo do dopravní infrastruktury, ale zavádí slevy na jízdném nebo plánuje obědy zdarma.

O tom, že rozpočet Česka za rok 2018 skončil v přebytku 2,9 miliardy korun, ve čtvrtek informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). [celá zpráva]

Více zaměstnaných - vyšší výběr daní



Piráti připomínají faktor nízké nezaměstnanosti. „Díky růstu platů razantně rostou příjmy ze zdanění práce, a to jak daň z příjmu fyzických osob, tak především výběr odvodů sociálního pojištění. Stát má tedy dobré výsledky díky tomu, že lidé platí více na daních,” reagoval pro Novinky pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Podezírám vládu, že schodek už tradičně nadhodnocuje, aby pak mohla říct, že to vyšlo lépe předseda Starostů Petr Gazdík

Že dobrý výsledek hospodaření státu není dán zásluhou současné vlády, připomíná i předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Upozorňuje i na to, že vláda původně naplánovala deficit 50 miliard korun a nyní se chválí za to, že rozpočet skončil v přebytku.

„Je to klasický účetní trik ministerstva financí trvající mnohé roky. Naplánujeme nereálný schodek, abychom mohli být slavní,” reagoval Novinkám.

Na to upozornil i předseda Starostů Petr Gazdík. „Podezírám vládu, že schodek už tradičně nadhodnocuje, aby pak mohla říct, že to vyšlo lépe. Pokud máme za uplynulý rok přebytek místo schodku 50 miliard, proč si vláda nechala na letošek schválit schodek 40 miliard? To nedává smysl a každý rozumný člověk ať se nad tím zamyslí,” dodal Gazdík.

Kalousek: Projídáme zítřek



„Projídáme zítřek, a ještě tomu tleskáme. Děti nás proklejí. Sněmovna schválila vládě zákonem výdaje na rok 2018 ve výši 1 364,5 mil. korun, po změnách vzhledem k EU 1 376,74 mil. korun. Skutečné výdaje byly 1 400,97 mil. korun. Vláda tedy utratila o desítky miliard více, než určil zákon,” reagoval exministr financí a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Opozice také upozorňuje na to, že jim ve výdajích chybí peníze na investice.

„Vládě gratuluji, daří se jí marketingově udržovat zdání, že stát hospodaří lépe než dříve. Dle mého stát málo investuje - a to snižuje jeho výdaje,” napsal Novinkám předseda STAN Petr Gazdík.

Podle Pirátů by investice měly stoupnout alespoň na 10 procent celkového objemu rozpočtu.

Filip: Výsledek dostatku práce pro firmy



Pozitivně výsledky rozpočtu naopak hodnotí komunisté. „Je to výsledek dobré ekonomické situace naší země, a tedy ekonomického růstu a dostatku práce pro naše firmy,” napsal Novinkám v SMS zprávě Vojtěch Filip.