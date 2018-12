Novinky, ČTK

Při příchodu do práce horníci novinářům přiznali, že obavy mají větší než jindy, současně ale připomněli, že hornická profese je riziková.

„Je to takový nepříjemný pocit, každý má strach. Uvidíme, co bude dneska,” uvedl další z pracovníků ranní směny. Všichni o čtvrtečním výbuchu hovoří jako o obrovské tragédii.

„Je to těžká práce. Nemám slov, je to těžké. Havíři sfárají a nevědí, jestli vyfárají,” připomněl další z horníků každodenní riziko, s nímž vstupují do podzemí.

Ráno nastoupilo do práce 370 horníků, dalších 600 se jich během dne, uvedl mluvčí firmy OKD, které důl patří, Ivo Čelechovský.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Při výbuchu v Dole ČSM Stonava zemřelo 13 horníků

Záchranáři v dole stále utěsňují hráze kolem místa, kde vybuchl metan a několik dní tam hořelo. Poté budou z míst odebírat vzorky. Teprve pokud budou koncentrace v pořádku, hráze otevřou. To musí povolit báňský úřad. Následně budou vynesena těla, která v podzemí zůstala. Čelechovský tyto práce odhaduje na několik týdnů.

Výbuch metanu v dole a následný požár zabil 13 horníků. Deset se jich zranilo, dva zůstávají v nemocnici, jeden z nich je s těžkými popáleninami ve vážném stavu. Firma chce, jakmile ve čtvrtek otevřou banky, poskytnout dvěma rodinám sociální pomoc, pokud o ni budou mít zájem. V novém roce bude OKD vyplácet odškodné pro další rodiny, bude v řádu statisíců.