Vladislav Prouza, Právo

„Pokud teplota klesne na optimální mez, čemuž napovídá aktuální předpověď, nebude problém začít postupně zasněžovat další sjezdovky. Současnou trať zřejmě v pondělí do víkendu zavřeme, abychom měli volné ruce k postupné přípravě areálu,“ míní ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Výroba šestnácti tisíc kubíků sněhu nutných k pokrytí první 2,7 kilometru dlouhé špindlerovské modré sjezdovky spolykala skoro půldruhého metru hluboký půlhektarový rybník. To odpovídá roční spotřebě obce se 150 obyvateli.

Špindlem, běžně zaplněným dvaceti tisící turisty, za tři dny proteče zhruba sedm tisíc kubíků vody proměněných na technický sníh. „Vodu bereme z Labe a Svatopeterského potoka, kde jí oproti nedávné minulosti nyní máme dostatečné množství. Děla by tak v případě mrazu, jenž by umožnil jejich provoz, mohla jet naplno,“ podotkl Hroneš. Areály musejí dodržovat stanovené odběry a respektovat dané minimální průtoky v řekách a potocích.

Letos levněji

Deštěm oživené přírodní vodní zdroje dávají Špindlu šanci otevřít do Vánoc možná polovinu areálu. „Děláme všechno, abychom připravili co nejvíc sjezdovek. Mrznou by mělo tento týden a zároveň by měl padat přírodní sníh,“ předjímá Hroneš. Předpověď meteorologů v neděli potvrdila silná chumelenice.

Skipasy do Špindlerova Mlýna vyjdou na internetu prostřednictvím aplikace Gopass laciněji než v loňské sezoně. Celodenní na leden o polovinu méně, než je pultová cena u pokladny. „Přestože v jiných lyžařských střediscích skipasy zdražují, ve Špindlu si návštěvníci v lednu celý den zalyžují 490 korun,“ poznamenal Hroneš.

Lyžaři spolu se Špindlem o víkendu obsadili technicky zasněžené kopce na krkonošské Černé Hoře, v Horní Malé Úpě, v Mladým Bukách u Trutnova, v beskydské Bílé, v krušnohorském Klínovci, ve středočeském Monínci a Šalcberku u Jihlavy.