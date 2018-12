Petr Kozelka, Právo

„Situace na trestním úseku připomínala bájný Augiášův chlív,“ popsal lakonicky pracoviště místopředseda nadřízeného Krajského soudu v Brně Aleš Flídr. Podle zjištění brněnského soudu Kurfiřtová u devíti případů mnohonásobně překročila lhůtu k vypracování rozsudku, v dalších kauzách nedodržela lhůty, které přetáhla o mnoho měsíců.

Kurfiřtová se za problémy opakovaně omlouvala s tím, že byla příliš pečlivá a nezvládala agendu soudkyně spolu s funkcionářskou úlohou.

„Dodatečně uznávám, že pokud jsem na to nestačila, měla jsem situaci jinak vyhodnotit. Měla jsem ale za to, že pokud bych se věnovala jen funkcionářské práci a nesoudila bych, nebylo by to ode mě solidární a etické. Je mi stydno za to, co se stalo, teď se o našem soudu špatně hovoří, a přitom jsou tam dobří soudci,“ prohlásila před kárným senátem.

Je škoda, že jsem problémy neřešila v době, kdy jsem je řešit měla. Je mi moc líto, co se stalo. soudkyně Kurfiřtová

Sama přiznala, že když se jí dostal na stůl komplikovaný spis, musela si ho nejdříve pečlivě nastudovat, což ale mělo za následek, že se dostala do časového skluzu, který pak už jen narůstal. „Je škoda, že jsem problémy neřešila v době, kdy jsem je řešit měla. Je mi moc líto, co se stalo,“ sypala si popel na hlavu.

Vedení krajského soudu pro Kurfiřtovou chtělo původně snížení platu o 20 procent na jeden rok. Později svůj návrh modifikovalo tak, že postačí pouze projednání věci před kárným soudem. Kárný senát v čele s Jakubem Camrdou nakonec soudkyni potrestal důtkou.

„Pokud nezvládala časově skloubit práci předsedkyně soudu a trestní soudkyně, měla takovou situaci řešit výraznější změnou rozvrhu práce,“ konstatovali soudci.

Před kárným senátem stane v lednu i další trestní soudce z Uherského Hradiště Jiří Přibyl.