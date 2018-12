ČTK

„Vyjížděli jsme napříč celým krajem,” uvedla operační hasičů v Liberci. Po 5:30 hasiči vyjížděli do Všelibic na Liberecku, kde kmen zatarasil silnici 27715.

Dočasně uzavřena byla také místní komunikace U Kříže - Dupanda v Pěnčíně na Jablonecku a pro nákladní auta více než kilometrový úsek silnice 2935 v Roztokách u Jilemnice, kde bylo několik nahnutých stromů nad vozovkou. „Přes noc jsme měli 21 výjezdů ke stromům," dodala operační hasičů.

Silnici v kraji jsou s opatrností sjízdné i kvůli mrholení a mlhám. Sníh ještě zůstává na vozovkách v Jizerských horách a Krkonoších, přes den by měl ale i tam odtávat. Podle předpovědi by dnes mělo být většinou zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi a deseti stupni Celsia, na horách od čtyř do sedmi stupňů.