ČTK

Roste nejen počet, ale i podíl cizinců v poměru k celkovému počtu dětí, kterých loni do mateřských, základních a středních škol chodilo kolem 1,7 milionu.

Nejvíce přibylo dětí s cizím státním příslušenstvím v mateřských školách. Zatímco ve školním roce 2008/2009 jich do školek chodilo 3535, loni to bylo 10 469. Počet cizinců rostl postupně celých deset let, a to i v posledních třech letech, kdy dětí ve školkách začalo ubývat. Podíl cizinců v mateřských školách se tak mezi roky 2008/2009 a 2017/2018 zvýšil z 1,17 procenta na 2,89 procenta.

Celkový počet dětí je ovlivněný demografickým vývojem. Do školního roku 2014/2015 jich ve školkách přibývalo zejména díky těm, které se v ČR narodily v silných ročnících kolem roku 2008. Potom se počet dětí začal snižovat. Loni jich ve školkách bylo celkem 362 756.

Počty cizinců ve školách: rok MŠ ZŠ SŠ 2008/2009 3535 13 583 7134 2009/2010 3963 13 839 7900 2010/2011 4223 14 109 8458 2011/2012 4714 14 344 8852 2012/2013 5434 14 551 9024 2013/2014 6307 15 109 9147 2014/2015 7214 16 477 8837 2015/2016 8302 18 281 8763 2016/2017 9494 20 237 9063 2017/2018 10 469 21 992 9195

Do základních škol loni podle ČSÚ chodilo 21 992 cizinců. Před deseti lety to bylo o 8409 méně.

Nejméně vzrostl počet cizinců ve středních školách, kde jinak ale v posledních deseti letech studentů celkově pořád ubývalo. Loni bylo z 421 535 středoškoláků 9195 cizinců. Ve školním roce 2008/2009 studovalo na středních školách 564 326 dětí, přičemž 7134 z nich mělo cizí státní občanství.

Na konci loňského roku žilo v Česku podle údajů ČSÚ celkem 526 811 cizinců. Bylo to o přibližně 100 000 víc než v roce 2010. Zvýšil se zejména počet těch, kteří mají v ČR trvalý pobyt. Přibylo rovněž občanů EU, kteří v ČR pobývají přechodně. Nejvíce bylo Ukrajinců, Slováků a Vietnamců. Početní jsou i Rusové, Němci a Poláci.