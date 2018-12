Barbora Zpěváčková, Novinky

Gabriela (37) se s Tomášem (32) poznala před třemi lety na sportovní akci. Nyní plánují rodinu a společné bydlení v bytě Gabriely. Problém je v tom, že žije v Praze 4, kde vozíčkář nemůže úplně snadno samostatně fungovat. Všechno komplikují vysoké obrubníky.

„Dlouhodobě řešíme bezbariérové úpravy v okolí bydliště, chybí zde bezbariérové přechody. Přítel nemá šanci dostat se do obchodu, do práce, protože přes obrubník nepřejede,“ popisuje Gabriela.

Tomáš je k vozíku upoutaný už 13 let. Zranil se, když se učil jezdit na snowboardu. Gabriela zdůrazňuje, že pár žije běžný život, oba pracují, rádi cestují a sportují, Tomáš jezdí na handbiku, plave a závodně hraje basketbal za český reprezentační výběr basketbalistů na vozíku.

Už přes rok čelíme absurditě české byrokracie, která je doprovozena nezájmem a arogancí moci Gabriela Hejtíková

„Ač se to nezdá, největší problém je pár obrubníků, kvůli kterým se člověk nedostane ani na nákup. Komplikuje to denní činnost člověka, který je jinak samostatný,“ krčí rameny Tomáš.

„Paradoxem je, že v dnešní době můžou vozíčkáři jezdit na kole, lyžovat, řídit auta, skákat padákem, ale nakonec kvůli obrubníku nemohou ani dojít do práce nebo do školky pro děti, do lékárny, na MHD,“ přidává se k němu Gabriela.

E-maily si vyměňovali rok



Partneři se obrátili oficiální cestou na Městskou část Prahy 4, aby jim poradila, co mají dělat. Zdejší úředníci je přesměrovali na pražský magistrát, ten zase zpátky na městskou část. Roční dopisování skončilo radou úřednice, aby se dvojice odstěhovala jinam.

„Pokud chcete žít v okamžitě plně bezbariérově prostupném prostředí, zvolte možnost bydlení v některé z nových rezidenčních čtvrtí,“ napsala dvojici v e-mailu Karolína Klímová, která na magistrátu působí jako specialistka rozvoje dopravy. Novinky mají všechny e-maily od úředníků k dispozici.

Tomáš nad takovou reakcí jen kroutí hlavou. „Jen ten, kdo to nezažil, může vypustit takováto slova,“ komentuje.

Gabriela dodává, že Klímová si s ní psala aktivně, ale všechny emaily byly stále stejné a obsahovaly důvody, jak je těžké a zdlouhavé bezbariérové přechody zařídit. „Už přes rok čelíme naprostému neúspěchu, planým slibům, a především pak absurditě české byrokracie, která je doprovozena nezájmem a arogancí moci,“ komentuje Gabriela.

Redakce požádala úřednici Karolínu Klímovou o reakci. „Děkuji za informaci i za možnost, aby se Magistrát hl. města Prahy k věci vyjádřil. Podklady jsem předala tiskovému mluvčímu,“ zněla odpověď. Mluvčí Prahy Vít Hoffman na dotaz neodpověděl, magistrát už přes týden mlčí.

Dolínek a Štěpánek ani neodpověděli



„Jediný milý člověk v té několikaměsíční komunikaci byla Eva Kubátová z městské části Prahy 4, ta se snažila, nabídla možnost se sejít, ale jako asistentka nejspíše neměla možnost situaci jakkoli ovlivnit,“ říká Gabriela.

Naopak nikdo z ostatních oslovených - Jaroslav Vodák a Václav Kříž z odboru dopravy Městské části Prahy 4, starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Zelení) či někdejší náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) nic neřešili.

„Pan Vodák s panem Křížem sice nabídli a realizovali s námi schůzku na úřadě, ale bez jakéhokoli výsledku či návrhu řešení a poté nás již nekontaktovali. Nikdo z nich s námi nekomunikoval, neřešil, nereagoval na x emailů,“ tvrdí Gabriela.

Podotýká, že je zvláštní, že přímo u jednoho z přechodů s vysokým obrubníkem se již několik týdnů kompletně renovují stezky, ale přechod ve vzdálenosti dvou metrů od stezky je stále netknutý.