„Rozhodla jsem se tedy, že v Karlovarském kraji zatím zůstanu ve funkci jako neuvolněná hejtmanka, protože platí, že je zcela proti mému přesvědčení pobírat dva platy,“ uvedla mimo jiné Vildumetzová před rokem ve své tiskové zprávě. V únoru letošního roku na jednání krajského zastupitelstva Vildumetzová oznámila, že odejde z funkce hejtmanky úplně do konce roku.

Tehdy na dotaz Práva, proč dosud není podle slibu neuvolněnou hejtmankou, přímo neodpověděla a zopakovala, že nechce kumulovat funkce.

Návrh na zastupitelstvo nepodala



„Neuvolněného hejtmana musí schvalovat zastupitelstvo,“ reagovala nyní Vildumetzová. Jenže zastupitelstvo nemělo co schvalovat, protože žádný takový návrh směřující k neuvolněné funkci hejtmanka do rady ani zastupitelstva během roku nepřinesla.

„Skutek je ten, že ten druhý plat dávám na dobročinné účely,“ uvedla na otázku, proč se alespoň části svého druhého nechtěného platu nevzdala přechodem na neuvolněnou funkci. Právo se opakovaně zajímalo o celkový objem peněz, který za poslední rok směřovala Vildumetzová na dobročinnost, ale ta si podle vlastních slov takový přehled nevede.

Podle tabulek je plat hejtmana v letošním roce zhruba 109 tisíc korun. Vildumetzová uvedla, že po zdanění jí chodí za práci hejtmanky na účet zhruba 69 tisíc a za práci poslankyně zhruba 90 tisíc korun měsíčně. Pokud by byla neuvolněnou hejtmankou, dostávala by jen 30 až 60 procent platu, podle rozhodnutí zastupitelstva. Při nižší hranici by tedy Vildumetzová dostávala jako neuvolněná hejtmanka zhruba 20 tisíc korun měsíčně. Roční rozdíl v příjmech mezi uvolněnou a neuvolněnou hejtmankou je zhruba 580 tisíc korun.

Ve hře je změna zákona



Vildumetzová se mimo jiné hájí tím, že v Poslanecké sněmovně přišla v září s návrhem změny zákona o obcích. Podle něho by všichni uvolnění komunální a krajští politici, kteří jsou současně i poslanci, senátory nebo členy vlády, měli brát pouze 40 procent svého platu uvolněného zastupitele. Poslanci SPD navrhují, aby politici nedostávali za druhou funkci žádný plat, ale tuto variantu Vildumetzová nepodporuje.

„To, že do konce roku odejdu z pozice hejtmanky, tak stále platí,“ uvedla minulý týden před novináři Vildumetzová. Přitom ale naznačila, že by chtěla zůstat v uvolněné pozici ve vedení kraje. Nespecifikovala ale, v jaké konkrétní podobě.

Pokud by neprošel její návrh zákona, brala by dál dva plné platy. Podle Vildumetzové její rozhodnutí komplikuje asociace krajů, která ji chce mít dál jako šéfku. Tento týden má podle hejtmanky v rámci vedení kraje proběhnout koaliční jednání. Sejít se má rovněž krajské předsednictvo hnutí ANO. Krajské zastupitelstvo, kde se má vše vyřešit, se má uskutečnit ve čtvrtek 13. prosince.