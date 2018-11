Jan Martinek, Právo

Pane předsedo ODS, bylo vůbec nutné hlasovat, když jste dopředu věděli, že opozice potřebné hlasy nemá?



Jasné to předem nebylo. Kdyby nebylo zbabělosti a pokryteckého jednání ČSSD, tak to rozhodně nebylo tak jednoznačné, a ČSSD za to nese odpovědnost. Vždy, když opozice vyhlašuje hlasování o nedůvěře vládě, tak nemá dopředu dostatek hlasů.

Ten nástroj je takto i vymyšlen. Kdyby měla opozice dost hlasů, tak sestavuje vládu. Opozice tímto dává najevo, že něco není v pořádku a je to hodně vážné. Dostali jsme se do takového střetu zájmů, že je potřeba chránit ústavní funkci předsedy vlády. A musíme ji chránit před premiérem samým, protože on má tolik osobních a rodinných problémů kolem sebe, že mu to zabraňuje ve výkonu té funkce.

Bylo tedy hlasování spíš o premiérovi než o vládě?



Hlasování nebylo o vládě, ale o ústavní funkci předsedy vlády. Proto jsem nemluvil o Andreji Babišovi. Mluvil jsem o ústavní funkci předsedy vlády, kterou je třeba chránit. Máme-li předsedu vlády, který je trestně stíhaný, a má děti, které jsou rovněž trestně stíhané, tak není možné, aby vykonával funkci premiéra tak, jak to ČR potřebuje.

Celá země se zabývá jeho problémy místo toho, aby řešil problémy této země, a to je nepřijatelné. Řešení by bylo jednoduché, předseda vlády by měl podat demisi. Kdyby nebyl v pozici předsedy vlády alespoň do té doby, než se jeho kauza vyřeší, tak se té situace zbavíme.

ČSSD navrhla, že by svými hlasy přispěla k případnému rozpuštění Sněmovny. Je to přijatelné řešení pro ODS?



Ano. A jsem přesvědčen, že jsme se k předčasným volbám přiblížili. Když se podívám, jak se zachovala ČSSD, tak si nedovedu představit, jak budou dál fungovat ve vládě. Problémy Andreje Babiše se nevyřešily, jen odsunuly. Dříve či později to povede k předčasným volbám. Nebráníme se jim a za sebe říkám, že bych si je přál. Očekávám od soc. dem., že začnou přesvědčovat ANO, aby jejich návrh na rozpuštění Sněmovny a předčasné volby podpořilo. S našimi hlasy mohou počítat.