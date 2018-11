„Ke znovunabytí státního občanství bývalým občanem ale nemůže dojít z úřední povinnosti. Dotčená osoba musí učinit aktivní projev vůle směřující ke znovunabytí českého státního občanství,“ dodal Krátoška.

Jsem si tak myslel, a nechci tady vyvolávat nějaké zásadní prohlášení, že by to bylo hezké, a určitě by si to zasloužil, kdyby ho (občanství) získal (zpět). premiér Andrej Babiš (ANO)