Počasí v Česku bude ovlivňovat tlaková níže Vaia, která půjde ze Středomoří přes Alpy do Německa. „My se ocitneme v jejím teplém sektoru. Čekají na nás nejen nezvykle teplá rána, ale i vysoké teploty během dne. Především na východě republiky budou padat teplotní rekordy,“ uvedla Honsová.

Pondělí je sice ještě zataženo nízkou oblačností, ta se ale bude postupně rozpouštět až na odpolední polojasno. Teploty na Moravě a ve Slezsku se vyšplhají až na 20 stupňů, na západě se budou pohybovat mezi 8 až 12 stupni. V Praze by mělo být kolem 15 stupňů.

Úterní ráno bude velmi teplé mezi 16 až 12 stupni. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni, pouze na Karlovarsku a Ústecku by mělo být jen 13 stupňů. Ráno budou ještě mlhy, které se ale rozpustí, a během dne by mělo být polojasno. V úterý odpoledne by se měl postupně utišovat i vítr, který bude do té doby pocitovou teplotu snižovat.

Počasí ve středu a ve čtvrtek by mělo mít stejný charakter. Po ránu se budou vyskytovat mlhy, které se budou postupně rozpouštět. Na některých místech se může objevit slabší déšť či mrholení. Odpoledne by mělo být polojasno. Ranní teploty ve středu 7 až 3 stupně, odpolední 14 až 18. Ve čtvrtek ráno 9 až 5, odpolední 14 až 18 stupňů.

V pátek by měla přes Česko přejít velmi slabá studená fronta. Ráno by se měly objevit přeháňky nebo slabší déšť, odpoledne se už ale vyčasí na polojasno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 stupni, odpolední mezi 14 až 18, na západě Česka jen kolem 12 stupňů.

Víkend by měl být příjemný. Po oba dva dny by měla panovat teplá rána s 10 až 6 stupni, odpolední teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Mělo by být polojasno.

Podobně teplý začátek listopadu jsme podle meteorologů zažili v roce 2001.