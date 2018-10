Novinky

Výhled se týká období od 29. října do 25. listopadu, které by mělo být jako celek teplotně nadprůměrné.

Nejtepleji bude v následujícím týdnu, který bude podle meteorologů jednoznačně teplotně nadprůměrný. Oteplovat se začne už v pondělí, kdy teploty stoupnou na 12 až 16 stupňů Celsia a na východě republiky až ke dvaceti.

Ještě tepleji bude v úterý, kdy v noci teplota nepoklesne pod 12 stupňů a přes den stoupne na 15 až 19 stupňů Celsia. Po mírném ochlazení ve středu teplota opět stoupne a o víkendu by měla rtuť teploměru stopnout až na 19 stupňů. Pršet by mělo jen v pondělí a v pátek.

S devadesátiprocentní pravděpodobností budou teploty nadprůměrné i v týdnu od 5. do 11. listopadu, kdy by se nejvyšší teploty měly pohybovat kolem 12 stupňů. V dalším týdnu by se měly pohybovat kolem osmi stupňů a pomalu se přibližovat k průměru. Až poslední týden od 19. listopadu by měly klesnout na průměr maxim ve výši čtyř stupňů Celsia.

Srážkově by mělo být celé období průměrné, v týdnu od 12. do 18. listopadu pak možná i nadprůměrné.

Průměrná teplota ve sledovaném období je čtyři stupně Celsia, nejtepleji bylo v roce 2014, kdy činila 7,5 stupně, nejchladněji v roce 1988, kdy to bylo jen 0,1 stupně.

V daném období obvykle naprší mezi 37 až 53 milimetrů srážek. Nejvíce srážek napadlo v roce 2004 - 77 milimetrů, pouhý jeden milimetr napršel v roce 2011.