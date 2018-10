Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Pražany po čtyřleté éře bratislavské rodačky Adriany Krnáčové (ANO) v čele města čeká éra Piráta Zdeňka Hřiba. Ten je sice svými koaličními partnery ze Spojených sil pro Prahu a z Prahy sobě označován za nezkušeného politika, nicméně nakonec jeho jméno ve čtvrtek po pětihodinovém jednání odsouhlasili. [celá zpráva]

Hřib sám neustále opakuje, že se komunální politice věnuje dlouho, post primátora zvládne a nebude druhou Krnáčovou.

„Pořád nevím, co to znamená mít zkušenosti s politikou. Jestli se tím míní nějaké domlouvání s kmotry, tak takové zkušenosti ani nemíním získávat. Pražské komunální politice se věnuji dlouhodobě a mám v ní i konkrétní výsledky,” uvedl naposledy v rozhovoru pro Právo. [celá zpráva]

Lékař, který nikdy neléčil



Zdeněk Hřib vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK, ale léčení se nikdy nevěnoval. Během studií byl na stáži na Tchaj-wanu. Sám říká, že důvodem, proč nemá závěrečné atestace, je systém vydírání studentů.

„Velice rád bych se jí věnoval, kdyby mi to bylo umožněno. Když jsem promoval, tak byl zaveden takový sofistikovaný způsob vydírání studentů medicíny. Ten spočíval v tom, že si musíte udělat atestaci. Když jsem promoval, tak to fungovalo tak, že jste šli do nemocnice a oni vám řekli o.k., můžete tady být, budete sem chodit na plný úvazek, dělat si atestaci, ale my vám za to dáme jen pět procent peněz. To je záležitost, na kterou jsem odmítl přistoupit, a nenechal se vydírat,” řekl Hřib v rozhovoru pro Novinky. [celá zpráva]

Spoluautor eReceptu



V oblasti zdravotnictví ale zůstal, pracoval tam jako odborník na informační technologie. Krátce pracoval jako vedoucí sekce informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Za Topolánkovy vlády byl členem skupiny eHealth na ministerstvu zdravotnictví a mezi roky 2008 a 2018 působil ve společnosti Aquasoft, kde se podílel na projektu elektronického receptu eRecept. Později kritizoval implementaci eReceptu ze strany ministerstva.

Kolem jeho působení v této společnosti se objevily pochybnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů projektu vyčítal především to, že v rámci vytvoření databáze pro eRecepty zůstala citlivá data o pacientech soukromé firmě Aquasoft. Úřad nařídil sběr zastavit. Později byla společnost prověřována auditory a ti zjistili, že se zakázkami někdo manipuloval, že firma Aquasoft soutěžila o zakázku jediná, a navíc dokázala vše vyrobit jen osm dní od podpisu smlouvy.

Zdeněk Hřib k tomu uvádí, že byl řadovým zaměstnancem firmy a že za jeho působení bylo ve firmě vše v pořádku.

Lídři stran nové pražské koalice. Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) a Jan Čižinský (Praha Sobě).

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Budoucí primátor byl také ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, která se zabývá výzkumem v oblasti efektivity a kvality veřejných služeb. V loňském roce byl zvolen členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V politice působí od roku 2013, kdy byl nejprve příznivcem Pirátů. Od dubna 2017 je členem strany, neúspěšně kandidoval na místopředsedu strany na lednovém sjezdu. Má ženu a tři děti.