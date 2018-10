Novinky, ČTK

Koaliční smlouva bude podepsána 31. října, kdy koalice také zveřejní, kolik křesel v radě města připadne jednotlivým stranám. Rada bude mít 11 členů jako v minulém volebním období. Podle Korce bude zachován stejný počet místostarostů, tedy pět. Krajské město v předchozích čtyřech letech vedla koalice STAN a ANO.

Dvaatřicetiletý Korec vstoupil do komunální politiky v roce 2014, kdy byl zvolen za ANO do zastupitelstva města. Náměstkem primátora se stal před dvěma lety. V městské radě měl na starosti kulturu a bytové záležitosti.

Ve svém relativně mladém věku Korec problém nevidí. „Zvažovali jsme to, ale není přeci důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátorem. Spíš jde o to, co má za sebou, jaké má kvality, co již zvládl na městě,” uvedl Korec, který byl dvojkou na kandidátce ANO a získal více hlasů než lídr Roman Kaňovský.

Korec se chce zaměřit na strategické investice města. „Jsou to velké projekty, které jsme nachystali v rámci koalice v předchozím volebním období. Chceme tyto projekty dokončit a zároveň chystat nové. Kromě údržby, kterou musíme dělat neustále, musíme dbát na projekty, které jsou pro město Zlín strategické a které ho pozvednou na krajskou úroveň,” uvedl Korec. Jmenoval například dopravní terminál, park u zámku či za divadlem, tržiště či převod zimního stadionu na město.

ANO má v zastupitelstvu devět mandátů, stejně tak STAN, kteří skončili těsně druzí. Třetímu hnutí Zlín 21 připadlo sedm mandátů, čtvrtí lidovci jich mají pět. Po třech mandátech mají ODS, Piráti a uskupení Rozhýbejme Zlín, které tvoří Soukromníci, Svobodní a Nezávislí. SPD bude mít dva zastupitele.