Renáta Bohuslavová, Novinky

„Mezi Prahou a zbytkem republiky je obrovský rozdíl, který se stále zvyšuje. Tento trend je potřeba v zájmu celé země zastavit, ještě lépe obrátit,” uvedl předseda poslanců STAN Jan Farský.

Nůžky se podle něj rozevírají v oblastech vysokoškolského vzdělání, mzdách i kvalitě a dostupnosti služeb. Zákon chtějí předložit do Sněmovny co nejdříve.

Starostové proto navrhují přesunout 23 úřadů z Prahy do jiných krajských měst. Do Zlína by chtěli přesunout Českou školní inspekci nebo Český telekomunikační úřad. Český statistický úřad by podle nich nově mohl být v Plzni a Státní ústav pro kontrolu léčiv v Hradci Králové, stejně jako Grantová agentura. Generální finanční ředitelství by přesunuli do Jihlavy a na Nejvyšší kontrolní úřad by se jezdilo do Olomouce.

Do Ústí nad Labem by pak jezdili zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů a v Ostravě by byl Český báňský úřad.

Šéf poslanců STAN Jan Farský

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Od přemístění orgánů si starostové slibují zvýšení rozmanitosti trhu práce nebo snížení sociálních i kulturních rozdílů napříč Českem. Nově vzniklé volné prostory by se poté mohly využívat třeba k bydlení.

O přemístění úřadů se podle nich debatuje dlouhodobě. Připomínají i návrh premiéra Andreje Babiše vytvořit v Praze jednu vládní čtvrť. [celá zpráva]

Toto je podle Jana Farského naopak opačná cesta proti centralizaci státní správy.

Počítá se s neochotou úředníků



Starostové se podle svých slov inspirovali v Estonsku. Zákon se kterým přicházejí, by podle nich do regionů přinesl 2,7 miliardy korun, což jsou peníze, které by tam utratili zaměstnanci zmiňovaných úřadů.

Zákon by měl být účinný až pět let po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, jelikož předkladatelé počítají s neochotou zaměstnanců se stěhovat. Zároveň ale spoléhají na zlepšující se proces digitalizace.