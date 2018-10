Renáta Bohuslavová, Novinky

Máte za sebou první jednání o personálním uskupení rady hl. m. Prahy. Jaké bylo?



O personáliích jsme jednali poprvé. Všichni jsme si řekli svoje představy a dohodli jsem se, že budeme ještě jednat ve čtvrtek.

Jak jednání probíhají?

Jednání o programu byla velmi věcná a velmi konstruktivní. Docházelo tam samozřejmě k různým střetům. Co se týče jednání o personáliích, tak jsou to tvrdá jednání. Všichni tam hájí svá stanoviska, ale současně nabízejí i další varianty. Není to tak, že by všichni trvali na svém.

Hledáme funkční radu, nehledáme skupinu přátel Jan Čižinský

Jste přátelé?

To by bylo asi předčasné, ale třeba s Adamem Zábranským (zastupitel Pirátů a hlavní člen vyjednávacího týmu - pozn. red.) se známe delší dobu, takže si tykáme. Ale jinak hledáme funkční radu, nehledáme skupinu přátel.

Jiří Pospíšil (lídr Spojených sil pro Prahu a předseda TOP 09 - pozn. red.) mi v pondělním rozhovoru řekl, že na jednání přišli s konkrétními prioritami, jako jsou gesce týkající se územního rozvoje, dopravy nebo transparentnosti městských firem. Můžete vy říct nějaké vaše priority?

Předpokládám, že všichni chtějí řešit ty největší výzvy Prahy. To znamená bydlení, dopravu a rozvoj. A nám jde právě o to, aby ta výsledná konstrukce skutečně fungovala a je jasné, že každý musí slevit ze svých představ.

To znamená, že všechny tři subjekty chtějí bydlení, rozvoj a dopravu?

Samozřejmě každý musí slevit, ale důležité je, aby každý subjekt byl spokojený, aby to fungovalo, aby nebyl žádný subjekt, který by byl výsledkem naštvaný. Je strašně důležité, aby v té radě byla dobrá pracovní atmosféra, a aby se konflikty řešily uvnitř.

Zeptám se ještě jinak. Za jakých okolností by byla spokojená Praha sobě?

Vzhledem k tomu, že je to propojené i s konkrétními jmény, tak jsme si řekli, že to nebudeme komentovat přes média a doufejme, že ve čtvrtek se domluvíme.

Hovoří se o tom, že byste mohl být radním pro územní rozvoj nebo pro školství. Budete jednu z těch gescí zastávat?

To jsou samozřejmě možnosti, ale skutečně si počkejme na výsledek jednání.

Bude Hana Třeštíková (dvojka na kandidátce Praha sobě - pozn. red.), která je radní pro kulturu na Praze 7, vykonávat tuto gesci i na hlavním městě?

Je to jedna z variant, která je na stole. Na naší kandidátce je ale člověk na každou oblast, která je na magistrátě řešená. Současně máme tři velké úkoly. První je prosadit změnu a uskutečnit ji, další je uskutečnit změnu v Praze 1, kde jsme také silou, která je rozhodující a třetí je obhájit Prahu 7. Musíme skloubit všechny tři úkoly.

Konkrétní jména my tedy nepotvrdíte? Ani třeba jména, která vy byste rád v radě viděl?

Těch prvních jedenáct kandidátů je těch, kteří by skutečně mohli radu vytvořit. To jsou kandidáti na konkrétní gesce. Nechci být konkrétnější proto, že pak budou jednotliví lidé z jednotlivých subjektů porovnáváni, a to není dobře. Z našich vyjádření je jasné, že na mých personálních ambicích dohoda neztroskotá, totéž jsem zaznamenal ze Spojených sil a Piráti trvají na tom, aby primátorem byl jejich zástupce.

Z jejich strany zaznívá, že to může být pouze Zdeněk Hřib.

Volby dopadly tak, že všichni máme 13 zastupitelů, a to je to jediné relevantní číslo, které skutečně o primátorovi bude rozhodovat. To musíme všichni tři vnímat a že ten nárok je více méně všech stejný. To, že Praha sobě staví ten požadavek mnohem mírněji je naše stanovisko.

Neustupujete Pirátům až moc snadno?



Může to tak vypadat, ale já jsem deklaroval, že jsem ochoten ustoupit v zájmu toho, aby vznikla funkční rada, která bude spravovat město.

Co říkáte na to, že politicky nejméně zkušený Zdeněk Hřib si tak moc nárokuje post primátora?

Je to jejich požadavek. Naším eminentním cílem, a každý nám to může věřit, je uskutečnit změnu a nechceme ji zahodit kvůli personálním ambicím. Slyšíme požadavky partnerů a doufáme, že ve čtvrtek se domluví funkční rada, která bude schopná čtyři roky vydržet a uskuteční program, který je velmi detailně a poctivě prodiskutován.

Budeme znát ve čtvrtek jméno primátora?

Myslím, že se to může stát a apeluji na to, aby se to stalo, protože už jednáme dlouho a myslím si, že Pražané si zaslouží vědět, jak to dopadne.

A budeme znát i uskupení rady? Všech jedenáct členů?

Samozřejmě. Ta dohoda je komplexní včetně gescí, všech jmen, náměstků a předsedů výborů. Doufám, že se to ve čtvrtek podaří. Ještě teď apeluji na to, pokud dosáhneme dohody, abychom projednali program s opozicí a se starosty a starostkami městkých částí právě proto, aby to mohlo fungovat a abychom si vyslechli jejich názor na jednotlivé programové body. Aby věděli, že jsou pro město bráni jako partneři, protože jak se k nim dosavadní město chovalo bylo velmi nedůstojné.