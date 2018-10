kab, Právo

„On tam byl proto, aby delegace zdravotního a školského výboru měla úroveň. Celá iniciativa vznikla na základě stížnosti našich občanů, kteří nemají v Rusku adekvátní zdravotní péči,“ uvedl Babiš.

Zdůraznil, že cestu schválil organizační výbor Sněmovny na návrh poslance ODS Bohuslava Svobody. „My jsme tam deset let nebyli. Musíme přece s Ruskem mluvit,“ poznamenal v ČT Babiš. Tvrdí, že jednání s ruskými představiteli je normální a uchylují se k němu i ostatní představitelé EU.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

FOTO: Petr Horník, Právo

Jako příklad ukázal na kameru obrázek německých poslanců, kteří s ruskými hrají fotbal. V Česku by se to prý stát nemohlo. „Ti by se z toho snad po…, ne?“ řekl Babiš.

Vondráček, který čelil kritice za to, že ruské straně vykládal o tom, že vztah českých občanů k Rusku neodráží česká média adekvátně, vystupoval podle Babiše suverénně a získal si respekt. „Byl první politik, který mluvil o Skripalovi a novičoku,“ prohlásil Babiš s odkazem na kauzu otravy bývalého ruského agenta a jeho dcery jedem novičok. Z jeho výroby obvinilo Rusko Českou republiku.

„Vondráček nás reprezentoval skvěle. Vůbec ne nějak poníženě. Měl tam jet i Pirát Třešňák a Svoboda, ale neměli čas,“ uvedl Babiš.

Program se novináři nedozvěděli



Bartoš zkritizoval fakt, že na cestu nebyli pozvaní čeští novináři. Redakce České televize i redakce Práva požádaly Sněmovnu o Vondráčkův program, ale bez výsledku.

„Tam nebyli přizvaní žádní čeští novináři. Nevím proč. Všechny informace, které se dozvídáme, jsou tak, jak je uchopilo Rusko,“ kritizoval Bartoš.

„Nikdo jiný z evropských politiků se s lidmi na sankčním seznamu nebratří. My se chceme Vondráčka zeptat na ty výroky. Já tu cestu vidím jako problematickou. Bylo to bez konzultace. Jak vnímám náladu v Poslanecké sněmovně, tak s interpretací Radka Vondráčka má celá řada poslanců problém,“ uvedl Bartoš.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Servilita není na místě. Je to vazalská role, kdy Sněmovna vyšle svého nejvyššího představitele, aby přijali poslance výboru,“ dodal Bartoš. Fakt, že se přijetí poslanců dožadoval šéf české Sněmovny je podle Bartoše důkazem vazalství. Vondráček měl navíc podle Bartoše žádat Rusy o omluvu z obvinění, že Česko vyrábělo novičok.

„Partnerství, pokud o něm hovoříme, tak bych čekal, že nejdříve zazní kritika ke kauze novičok,“ dodal Bartoš.