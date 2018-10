Kubera by byl logická volba, říká předseda ODS Fiala

Podle šéfa ODS Petra Fialy, by se předsedou Senátu mohl stát Jaroslav Kubera, bylo by to podle něj logické, jak řekl v rozhovoru pro deník Právo. Co se týče senátního klubu, ODS vyjednává s některými senátory, Fiala je ale nechtěl jmenovat.