„Musíme se s tím nějak vyrovnat, je to strašně mladej člověk, a udělal samozřejmě i to, že přivedl do neštěstí i jiného člověka, ale bohužel takové věci se stávají,“ řekl v pátek k pohřbu v rozhovoru s novináři Jan Zahradník, který se představil jako rodinný přítel rodiny Kočků a který podle svých pomáhal rozloučení organizovat.

Smuteční akce začala v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ostatky zesnulého do kostela tam dopravili po desáté hodině dopoledne, hosté se na místě začali scházet po poledni.

Pohřeb Jana Kočky mladšího.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Po půl třetí vynesli za zvuku smuteční hudby z kostela rakev a naložili ji na pohřební vůz tažený koňmi a kočírovaný vozkou v livreji. Krátce poté se procesí odhadem stovek lidí dalo do pohybu směrem k Olšanským hřbitovům.

Auta tou dobou sice na Vinohradské třídě byla, ale stála, nebo mohla jen pomalu popojíždět, omezení se týkala i tramvají, po jejichž kolejích se průvod chvíli ubíral. Na hřbitov čelo průvodu dorazilo kolem čtvrt na čtyři. Tam následně proběhlo poslední rozloučení a uložení rakve do hrobky.

Pohřeb Jana Kočky mladšího.

FOTO: Novinky

Pohřeb vzbudil už dopředu pozornost veřejnosti zejména právě kvůli uzavírce Vinohradské ulice. I když rodina získala všechna potřebná povolení, některým lidem se taková podoba rozloučení nelíbila.

Na zeď kostela někdo ráno nalepil cedule s nápisy kritizujícími konání akce, které strhli pracovníci ochranky. Proti podobě pohřbu se vymezil třeba i starosta Prahy 3 Alexander Bellu z ODS. [celá zpráva]

Vynášení rakve Jana Kočky mladšího

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Z mého podhledu pan starosta, který se k tomu vyjadřoval, by si to vůbec neměl dovolit z pozice starosty komentovat a vlastně štvát okolní lidi proti pohřbu. Je to rozloučení, nejedná se o žádnou oslavu,“ hájil podobu pohřbu Zahradník.

Video

Rodinný přítel rodiny Kočků Jan Zahradník k podobě pohřbu (Zdroj: Novinky)

Řidiče, kterých se omezení dotkne, požádal o trpělivost. „Budeme se snažit co nejméně dopravu narušit,“ sliboval.

Střet v protisměru



Osmadvacetiletý Jan Kočka mladší zemřel koncem září při nehodě na hradecké dálnici D11, na niž vjel v protisměru. Při nehodě zemřel i řidič kamiónu.

Následky tragického střetu dvou aut na hradecké dálnici.

FOTO: HZS Středočeského kraje

Nehoda se stala v pátek 28. září po 3. hodině v noci. Řidič v terénním osobním autě značky mercedes vjel do protisměru poblíž Sadské a na 32. kilometru ve směru z Prahy narazil do nákladního vozu. Obě auta začala po nárazu hořet. Jejich řidiči zahynuli na místě.

Výsledek pitvy podle policie zatím potvrdil, že oba řidiči měli smrtelná zranění hlavy. Prozatím se stále čeká na výsledky toxikologické expertizy, zda byl řidič osobního mercedesu pod vlivem drog nebo alkoholu.