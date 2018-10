Kvůli rekonstrukci uzavřeli vstup do metra na Karlově náměstí

Kvůli výměně eskalátorů a dalším opravám je od úterý uzavřen vstup do metra z Karlova náměstí. Opravy podle dopravního podniku potrvají přibližně do srpna příštího roku. Cestující musí pro vstup i výstup do a ze stejnojmenné stanice používat vestibul z Palackého náměstí. , funkce podchodu pod křižovatkou ulic Resslova - Ječná - Karlovo náměstí bude částečně zachována.