Karolina Brodníčková, Právo

„ČSSD potřebuje změnit poměry uvnitř strany. Směrem k březnovému sjezdu si myslím, že bychom neměli řešit budoucí vedení silou jednotlivých regionů a jejich dohod, ale hledat lidi, kteří dokážou soc. dem. vést k činnosti, kterou lidé více ocení,“ řekl Právu poslanec Roman Sklenák.

Sám kandidoval v městské části Brno-Líšeň, kde soc. dem. vyhrála s 26,5 procenty.

Zimola chce přímou volbu vedení

Podle informací Práva se v zákulisí angažuje první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, který vyzývá k přímé volbě vedení. Jednat by o ní měl 20. října ústřední výkonný výbor.

Komunální volby 2018

FOTO: David Ryneš, Novinky

Na otázku, zda se již rozhodl kandidovat na post předsedy, Zimola Právu neodpověděl. „Nechci řešit stranu a její orgány, chci s kolegy z vedení přispět ke zlepšení vnímání soc. dem. v Česku,“ napsal Právu.

Vnitrostranická opozice, v níž je aktivní zejména bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, zase přemýšlí, koho do boje o křesla ve vedení strany vyslat. Padá zde jméno plzeňského hejtmana Josefa Bernarda, který byl jedním z odpůrců vstupu do vlády a volá po modernizaci programu ČSSD.

Plzeňský hejtman Josef Bernard

FOTO: Jan Švábek, Právo

Bernard vstoupil do sociální demokracie v roce 2015, příští rok by tedy již měl splňovat podmínku ze stanov strany, že každý kandidát do vedení musí být členem partaje alespoň čtyři roky.

Černý kůň z Plzně

„Žádnou politickou stranu nemohou v dnešní době představovat pouze aparátčíci a kryptokomunisté, ty doby, kdy společnost podobné extempore tolerovala, jsou nenávratně pryč. Lidé vyžadují lídry, za kterými něco je a kteří oslovují svými myšlenkami pro rozvoj této země,“ napsal Bernard na Facebooku po ohlášení výsledků voleb.

‼️NAROVINU, BYL TO DEBAKL A POŘÁDNÝ ‼️ No, řekněme si to narovinu. Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si nic nalhávat.... Zveřejnil(a) Josef Bernard dne Neděle 7. říjen 2018

Svou kandidaturu do čela partaje Právu ne­vyloučil. Rozhodnutý pro ni však ještě také není. „Je to předčasná otázka, záleží na situaci,“ řekl na toto téma v pondělí Právu.

Předseda klubu senátorů ČSSD Petr Vícha, který je jedním z pěti kandidátů, již postoupili do druhého kola senátních voleb, a který zároveň v Bohumíně vyhrál komunální volby se ziskem 57 procent, na adresu Bernarda Právu řekl: „Mně se jeho názory líbí.“

Ačkoliv v ČSSD nyní vládne deziluze, volání po rychlých čistkách se nekoná. Případné změny chtějí takřka všichni oslovení sociální demokraté řešit až na sjezdu.

Své rozhodnutí rezignovat na post ve vedení možná ještě přehodnotí i poslanec a místopředseda Jaroslav Foldyna, jehož děčínská ČSSD získala pouze jeden mandát. Zatímco v neděli ohlásil svůj odchod, v pondělí otočil, že si to rozmyslí. „Pan prezident označil můj krok za zbabělost. To vyvolalo vlnu reakcí celé řady členů ČSSD a sympatizantů. V tuto chvíli zvažuji, co vlastně udělat,“ řekl Novinkám. [celá zpráva]

Málo Pražáků by pomohlo?

Že se vedení strany ale na sjezdu v březnu zřejmě alespoň do určité míry změní, je už nyní jasné. „Určitě se volební výsledek promítne na sjezdu,“ řekl Právu Vícha.

„Pomohlo by, kdyby na sjezd přijeli delegáti v poměru, kolik dostala jejich ČSSD v komunálních volbách hlasů. Pak by tam moc Pražáků nebylo a ne­ovlivnilo by to výsledky zbývající členské základny,“ dodal senátor Vícha.

Zakladatel platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek navrhuje přeregistraci všech členů strany. „Najděme odvahu k přeregistraci celé ČSSD, abychom sami sobě nelhali do kapsy a pracovali s reálným stavem členské základny, s lidmi, kteří se chtějí zapojit do záchrany ČSSD,“ vyzval na Facebooku.

Platforma Zachraňme ČSSD podporuje reakci statutárního místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly na výsledek voleb a návrhy do... Zveřejnil(a) Zachraňme ČSSD dne Sobota 6. říjen 2018

Přeregistrace má smysl zejména před sjezdem, na který organizace ČSSD posílají delegáty podle počtu svých členů. Vliv by měla na rozložení sil na sjezdu, který by měl volit nové vedení, pokud neprojde Zimolův návrh na přímou volbu všemi členy.