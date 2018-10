Novinky, ČTK

„O konkrétním výsledku rozhodne to, zda se (ne)rozdrobí hlasy středových a liberálních voličů, na které cílí hned několik ze zmíněných kandidátních listin," uvedl politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner. Podle něj budou rozhodovat maličkosti, zda ANO přesvědčí nákladnou kampaní voliče o tom, že pro Prahu může udělat více, jestli se ODS nevymstí kampaň proti Pirátům, jestli Pirátům neuškodí požadavky na možné koaliční partnery.

Předchozí komunální kampaň hnutí ANO v Praze s nynější primátorkou Adrianou Krnáčovou

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Václav Bubeníček z České zemědělské univerzity spatřuje výhodu ANO v napojení na premiéra Andreje Babiše, ale proti minulým volbám očekává propad. „Hlavní témata předvolební kampaně se staly akutními problémy za působení primátorky (Adriany) Krnáčové,” uvedl.

Praha coby bašta pravice



ODS podle Bubeníčka prospělo období v opozici a lídr Bohuslav Svoboda, který je vnímán jako poměrně úspěšný bývalý primátor, s nímž sympatizují i voliči jiných stran. Koalici TOP 09 a STAN pomáhá známý lídr, kterým je Jiří Pospíšil (TOP 09), i to, že je Praha baštou TOP 09, a značka STAN odkazující na nejdůvěryhodnější politický post. Piráti posilují díky tomu, že od voleb drží linii a získali výrazný kredit zejména u mladších voličů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a lídr pražské kandidátky Zdeněk Hřib

FOTO: Petr Horník, Právo

Na základě petice kandiduje do komunálních voleb sdružení Praha Sobě. „Že se jedná o sdružení nezávislých kandidátů, kterému se podařilo podat kandidátku tímto způsobem v Praze, je nevídané a pomohlo to k jejímu zviditelnění,” hodnotí Bubeníček akci uskupení kolem starosty Prahy 7 Jana Čižinského, kterému by mohlo uškodit angažmá jeho bývalé strany KDU-ČSL v poslední koalici, ale podle Bubeníčka s tím nebude spojován.

Nejistota u ČSSD, komunistů i SPD



Problematické zapojení v minulých radách naopak může poškodit ČSSD, kterou řadí s KSČM a Zelenými mezi strany, které budou bojovat o to, aby překročily pět procent.

U Zelených je patrný propad podpory, jejich témata postupně přebírají Piráti a voliči se bojí propadnutého hlasu. U KSČM, která se poslední léta pohybuje kolem hranice pěti procent, je dle politologa možné, že ji už letos nepřekročí.

Jednička komunistické kandidátky v Praze Marta Semelová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Záleží především na volební účasti, vyšší volební účast, nižší šance,” řekl Bubeníček.

Politolog Jan Kubáček souhlasí s tím, že se ČSSD a KSČM budou pohybovat kolem pětiprocentní hranice, k těmto stranám však místo Zelených řadí hnutí SPD, které v kampani zacílilo na voliče nespokojené s porevolučním vývojem. Uskupení Starostové pro Prahu by podle Bubeníčka mohlo získat hlasy díky tomu, že kandidátku voliči zamění se STAN. Podle Kubáčka může toto hnutí výsledkem překvapit.

Zaměnitelnost témat i kampaní



Podle Bubeníčka se v předvolební kampani témata i řešení překrývají. Kubáček považuje za zaměnitelné i samotné kampaně, kdy vizuální stránka je dle něj nastavena tak, že se člověk musí v pražské politice vyznat, aby byl schopen od sebe rozeznat uskupení s největšími šancemi. Strany, které konkurují hnutí ANO, se z hlediska marketingu snaží být „hnutími ANO bez Andreje Babiše“, což vede k tomu, že jsou zaměnitelné, a nemusí tak být schopny přimět voliče, aby přišel k volbám.

Billboard ODS před komunálními volbami

FOTO: ODS

Kampaň je podle Bubeníčka vedena podobně jako před čtyřmi lety. „Sociální sítě opět hrají významnou roli (pozitivně i negativně), strany, a především jejich lídři, se snaží prezentovat nejen programem, ale i zaujmout svojí zapáleností, aktivitou a také pobavit například videoklipy, což může být i riskantní krok, zvlášť u hudebních klipů,” dodal.