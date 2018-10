Renáta Bohuslavová, Novinky

Poslanci se shodli, že čínské léčitelství by nemělo být vyučováno na českých vysokých školách. Ty podle nich nejsou na takovou výuku připravené.

„Zákon je nerealizovatelný. Na lékařských fakultách nelze učit tradiční čínskou medicínu,” hájil vyškrtnutí ze zákona Vlastimil Válek z TOP 09.

Shoda mezi poslanci panovala napříč kluby. Celkem ho podpořilo 135 poslanců. „Je jedině dobře, že to bude vyňato. Není to jediný způsob alternativní medicíny. Je to trochu obchod s neštěstím a bylo by to ohrožení našich pacientů,” uvedla poslankyně za ANO Věra Adámková.

Urinoterapie, léčitelství i akupunktura čekají na zákon



Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale v žádném případě vyškrtnutí této alternativní procedury neznamená její zánik.

„Schválení této senátní novely zákona neznamená, že tradiční čínská medicína bude na území ČR zakázána. Toto se týká vzdělávání,” doplnil na jednání Sněmovny ministr Vojtěch.

Ministerstvo by nově mělo připravit tzv. zákon o léčitelství, který by nastavil podmínky pro alternativní druhy medicíny, jako je čínská medicína, urinoterapie nebo akupunktura. Piráti ministra kritizovali za to, že zákon slíbil předložit již před třemi měsíci.

Společně s vynětím čínského léčitelství došlo i k dalším změnám v zákoně. Například zahraniční lékaři se budou nově moci pokusit o složení aprobační zkoušky pro praxi v ČR nejvýše čtyřikrát. Změny se týkají i kurzů pro zdravotní sestry.