Voda pro Prahu a okolí bude čistší

Pitná voda pro Prahu a další města a obce středních Čech a Vysočiny bude čistší. Prozatím se příliš nedaří v úpravnách vod zachycovat některé chemické látky. Jde například o pesticidy, jimiž se ošetřují pole, nebo léčiva, která lidé vylučují, nebo dokonce vyhazují do odpadů. To by se mělo změnit.