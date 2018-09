Aleš Honus, Právo

O návrat tetřeva do Beskyd, kde se těmto ptákům ještě před půl stoletím dobře dařilo, usilují lesníci už několik let. Vybudovali zde dokonce specializovanou odchovnu i aklimatizační voliéru, kde se ptáci zdržují před vypuštěním do přírody. Zatímco v minulém roce do přírody vypustili prvních pět tetřevů, v průběhu letošního září to bylo dalších osm kohoutů a osm slepic. Další dva tetřeví kohouti budou následovat v říjnu.

Pozorování prostřednictvím tzv. fotopastí přitom ukázalo, že loni vypuštění tetřevi přežili. „Máme patnáct ověřených pozorování ptáků nebo jejich pobytových znaků, poslední z letošního května. V přírodě tedy přežili, a to je pro náš chov i postup při vypouštění důležitá zpráva,“ uvedl lesní správce Tomáš Peka z Lesů ČR. Dalších šestnáct tetřevů, kteří od jara pobývali ve vypouštěcí voliéře uprostřed lesů, bylo vypuštěno v září.

Tetřev hlušec v tetřevně nedaleko obce Krásná v Beskydech

FOTO: Aleš Honus, Právo

Lesy ČR ve čtvrtek podepsaly smlouvu se Správou CHKO Beskydy, podle které je na území 983 hektarů vyhlášena tetřeví oblast, kde bude panovat jiný režim hospodaření, aby se mohli tetřevi přirozeným způsobem rozmnožovat. „Na tomto území bude od 1. prosince do 15. června klidový režim. Kromě nezbytných sezónních prací, jako je zalesňování nebo opravy oplocenek, se v lokalitě nebude běžně lesnicky hospodařit, tedy zejména těžit. Tetřevi potřebují v době toku klid,“ sdělil Tomáš Pospíšil z Lesů CR.

„Návrat tetřeva do Beskyd je velmi náročný cíl. Neobejde se beze změn ve zdejších lesích, počínaje výsadbami jedle, péčí o jeřáby, olše, břízy a lísky přes prořezávání mladých hustých smrčin s borůvčím až po ochranu nejcennějších starých porostů,“ doplnil ředitel Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

Tetřev hlušec je mimořádně ohrožený a velmi plachý živočišný druh, který je velmi náročný na lesní biotop. Živí se hlavně borůvčím a jeřabinami. V devatenáctém století v Beskydech žily stovky tetřevů, v půlce minulého století už jen několik desítek.

Kromě Beskyd mají Lesy ČR ještě jednu odchovnu tetřevů v Mlynařovicích u Volar na Prachaticku, odkud vypouštějí na Šumavu ročně až tři desítky tetřevů.