„Mezi vyznamenanými tak bude mít Olomouc svého zástupce. Neříkám jediného zástupce, ale na vaše přání i tuto zástupkyni,” řekl Zeman při svém vystoupení na krajském zastupitelstvu.

Darina Nešporová před řítícím se autem duchapřítomně odstrčila tři děti, čtvrté nakonec zalehla, čímž mu zachránila život. Sama byla vážně zraněná.

Darina Nešporová byla již dříve oceněna Cenou Michala Velíška.

Žena již obdržela medaili za svou pohotovou záchranu dětí od hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) loni v září při zasedání krajského zastupitelstva. Podle hejtmana prokázala obrovské hrdinství a přístup, který by jí všichni mohli závidět.

„Těžko dokážeme vyhodnotit, jak bychom se my v takové situaci zachovali. Svědomí a rozum něco velí, ale co by velela poté skutečnost, to nikdo nedokáže vypredikovat, pokud by to nezažil na vlastní kůži,” řekl Okleštěk.

Nehoda se stala loni v polovině června na lesní cestě nedaleko Jívové. Na skupinku předškoláků, kteří byli na procházce, se zničehonic vyřítilo osobní auto jedoucí od Jívové na Dolany. Vůz vyjel ze silnice a pokračoval až na lesní cestu. Nešporová nejprve odstrčila do bezpečí tři děti, poté ochránila svým tělem malého chlapce před vozidlem, které je oba zavalilo. Chlapec z nehody vyvázl s lehkým zraněním.

Již dříve prezident oznámil, že mezi oceněnými letos budou olympijská vítězka Ester Ledecká, in memoriam bude oceněn někdejší československý premiér Antonín Švehla i trojice vojáků, kteří zemřeli při teroristickém útoku v Afghánistánu. Oceněna by měla být i bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.