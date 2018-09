hon, zaš, vor, Novinky, ČTK, Právo

Dva lidé utrpěli zranění v chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku - silný poryv větru tam v noci povalil strom, který spadl na chatu. „Strom zranil dvě osoby, které zdravotnická záchranná služba odvezla na ošetření do nemocnice,“ řekla Právu mluvčí olomouckých krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

ČEZ v neděli večer hlásil 140 tisíc odběrných míst bez elektřiny a velké výpadky hlásily i další energetické firmy. V pondělí před sedmou ráno evidoval ČEZ 60 tisíc míst bez proudu. E.ON hlásil zhruba 7000 domácností bez elektřiny.

Část dodávek by měli energetici obnovit v průběhu dne, některé opravy se protáhnou do úterka.

Nemalé problémy způsobil vítr v dopravě. Spadlé stromy zastavily například dopravu mezi Střezimíří a Ješeticemi na hlavní trati z Benešova na Tábor. Stromy na koleje spadly také mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku, mezi Strakonicemi a Katovicemi, Pískem a Putimí, Jindřichovým Hradcem a Kardašovou Řečicí, Budišovem u Třebíče a Studencem, Moravským Krumlovem a Ivančicemi, Kroměříží a Zdounkami, Jeseníkem a stanicí Lipová Lázně. Do trolejí strom spadl mezi Opavou a Děhylovem.

Zásah hasičů v Pardubickém kraji

FOTO: HZ Pardubického kraje

Kvůli spadlým stromům je omezený provoz také na řadě silnic. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. Ve tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Studená fronta Fabienne, jež s sebou přinesla silný vítr, zasáhla Česko už v neděli večer. „Ještě nikdy jsem něco podobného neviděl, v třešňové aleji u Josefova (u Sokolova) létají stromy přes silnici, v nedaleké Krajkové to kosí smrky v lese. Není vidět na silnici, létají popelnice, značky, všechno,” uvedl občan Krajkové ležící asi 10 kilometrů od Sokolova. [ celá zpráva]

Hasiči vyjížděli k popadaným stromům, na řadě míst došlo k výpadkům dodávek elektřiny. Kvůli stromům spadlým na trať stály vlaky, v metropoli byl omezen provoz některých tramvají. V Menharticích na Třebíčsku spadla stodola na auta.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Hasiči v Praze zasahovali po bouřce u několika případů

„V plném nasazení byli pracovníci krajského dispečinku. Noční směna sloužila v plném počtu osmi lidí. Operátoři linky 112 zvedali s postupem bouřky napříč republikou také hovory z jiných krajů,“ popsala noční směnu královéhradeckých krajských hasičů jejich mluvčí Martina Götzová. Nejvíc práce měli krajští hasiči na Rychnovsku. Zvýšený počet výjezdů očekávají i v průběhu pondělí.

Během noci jsme v souvislosti se silným větrem zasahovali u 48 událostí. Jednalo se především o popadané stromy na komunikace. pic.twitter.com/gByKdOiF8T — HZS JMK (@hzsjmk) 24. září 2018

Napilno měli kromě profesionálů i dobrovolní hasiči. V Olešnici v Orlických horách například odstraňovali spadlý komín na komunikaci a zabezpečovali okna kostela.

Na Trutnovsku odstraňovali místní hasiči strom spadlý na dětské hřiště v Mladých Bukách a další strom, který hrozil pádem v části Hertvíkovice.

Stromy padaly i v Karlovarském kraji

FOTO: HZS Karlovarského kraje

V sousedním Pardubickém kraji patřilo k nejpostiženějším lokalitám Pardubicko a Chrudimsko. Silný vítr lámal stromy a trhal střechy. Hasiči v noci zasahovali zhruba na čtyřech desítkách míst.

V Moravskoslezském kraji vyjížděli hasiči od nedělního večera do pondělního rána k více než 150 událostem v souvislosti se silným větrem. „Šlo především o odstraňování spadlých stromů. Všechny události se dosud obešly bez zranění. Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech MS kraje na zaparkovaná vozidla,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Nejvíce výjezdů hasiči zaznamenali na Frýdecko-Místecku (56) a v Ostravě (26 výjezdů.) Počty událostí ještě pravděpodobně mírně vzrostou.

Spadlý strom v Praze

FOTO: HZS Praha

Plzeňský kraj sevřel vítr hlavně mezi 19 až 22. hodinou. Hasiči v regionu za noc na pondělí zaznamenali úctyhodných 289 výjezdů. Nejpostiženějšími okresy byly Tachovsko, Domažlicko a Klatovsko. „Nejvíce událostí se týkalo popadaných stromů, dále se jednalo o spadané dráty elektrického vedení, poškozené střechy a vyvrácené billboardy. V Radobyčicích vítr odnesl zhruba dvě stě kilogramů těžký zahradní domek, který skončil na komunikaci, kde blokoval provoz,“ uvedl mluvčí hasičů v Plzeňském kraji Petr Poncar.

Během noci na pondělí hasiči v Karlovarském kraji zasahovali u stovky událostí, kdy nejčastěji vítr vyvracel a lámal stromy, které velmi často blokovaly průjezd na silnicích, v několika případech pak spadly na zaparkovaná auta. Vítr také na několika místech v kraji poškodil vedení elektrické energie. U Nové Role blesk zapálil na čtyřech místech trávu.

„V Březové na Karlovarsku poskytli hasiči v jednom domě elektrocentrálu pro obnovení přívodu elektřiny nezbytnou pro lékařské přístroje jedné obyvatelky,“ uvedl mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal.

Během noci pak hasiči zasahovali také u pěti dopravních nehod, z toho u dvou železničních, kdy u Pomezí a u Františkových Lázní najel vlak do stromu spadlého na koleje a do spadlé troleje. „Obě tyto železniční nehody se obešly bez zranění,“ konstatoval mluvčí hasičů.

Meteorologové před silným větrem varovali. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platila od nedělního večera do pondělních šesti ráno pro celou Českou republiku. Až do pondělního večera platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí pro většinu území s výjimkou regionů na jihu a západě Čech.

Bouře napáchala škody také v sousedním Německu. V bavorském kempu v neděli večer zabil padající strom 78letou ženu. Vyvrácený strom, který spadl v Epfenbachu na jihozápadě Německa v neděli večer na auto, zranil čtyřletého chlapce, který byl uvnitř. [celá zpráva]