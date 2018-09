Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pro nás zůstává paní Děvěrová odvolaná. Pan ministr zrušil zpětně souhlas, nikoliv odvolání jako takové. Těch pochybení ve vedení úřadu bylo dost a já nehodlám tolerovat, aby na magistrát chodili vyšetřovatelé několikrát do roka, protože se problémy neřeší,” sdělila Novinkám Krnáčová.

Ředitelku Děvěrovou primátorka odvolala 3. července. K tomu musela mít souhlas ministra vnitra, kterým byl tehdy Lubomír Metnar za ANO (dnes ministr obrany). V Metnarově souhlasu byla údajně zjevná pochybení.

„Ministr vnitra konstatuje, že ve věci shledal jak zjevná pochybení v průběhu vedení celého správního řízení, tak v samotné formě a obsahu napadeného souhlasu," stojí podle serveru Neovlivní v rozhodnutí s datem 29. srpna 2018.

Podle Krnáčové byl nutný souhlas ministra, který byl už jednou udělen, a pokud k nějakému pochybení došlo, tak na straně resortu vnitra.

Metnarův souhlas je neplatný, nebylo správní řízení



Podle informací z ministerstva vnitra byl souhlas s odvoláním udělený předchozím ministrem Metnarem zrušen. Důvodem bylo podle náměstka ministerstva vnitra Petra Mlsny to, že neproběhlo standardní správní řízení. Ředitelka Děvěrová podala proti rozhodnutí primátorky rozklad a ten posuzovalo už nové vedení ministerstva v čele s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

„Byl porušen zákon a souhlas byl neplatný,” vysvětlil Novinkám Mlsna. To tudíž znamená, že by nemělo být platné ani odvolání, které na základě souhlasu ministra vykonává primátorka, a ředitelka Děvěrová by stále měla být ve vedení magistrátu.

To ale Krnáčová vylučuje. Podle ní pochybilo ministerstvo. „Pokud teď ministerstvo napadá svůj vlastní interní proces a ruší zpětně souhlas, který udělilo, tak to si musí vyřešit samo. Na platnost odvolání to ale logicky, a ani podle stanoviska právníků, nemůže mít vliv,” dodala Krnáčová.

Děvěrová se v této situaci může také obrátit na soud.