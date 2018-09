Novinky

Ve čtvrtek se mohou objevit mlhy a nízká oblačnost, později se však ještě vyjasní. Během dne může v Beskydech a Jeseníkách vznikat kupovitá oblačnost, postupně se začne projevovat příchod okluzní fronty. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22-26 stupni Celsia.

V pátek se frontální systém projeví naplno, od západu můžeme očekávat oblačno až zataženo místy s dešťovými přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Ranní teploty budou mezi 15-11 stupni, odpoledne pak mezi 23-27 stupni. Kolem poledne by měla okluzní fronta dorazit do středních Čech, odpoledne pak na Moravu a do Slezska.

Už sobotní počasí však bude ve znamení opačné tendence, od západu bude oblačnosti ubývat, obloha by měla být postupně jasná až polojasná s ranními teplotami mezi 15-11 stupni. Při snížené oblačnosti na severovýchodě by však teplota mohla spadnout až na 7 stupňů Celsia. Odpolední maxima 19-23, při menší oblačnosti až 26 stupňů.

Také v neděli má být jasno až polojasno. Během dne se může objevit kupovitá oblačnost s dešťovými přeháňkami. Maximální teploty ráno nepřesáhnou 14 stupňů, odpoledne se pak vyhoupnou na 22-26 stupňů.

Počasí příští týden ovlivní proudění teplého vzduchu od jihu, při zvýšené oblačnosti se mohou ojediněle objevit přeháňky až bouřky. Nejvyšší odpolední teploty na začátku týdne by mohly dosáhnout 23-27 stupňů, později až 28 a mohou se vrátit i třicítky.