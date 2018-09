Petr Janiš, Právo

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO), i když byla pozvána, se zasedání v Bahrajnu nezúčastnila. V důsledku toho má letos dorazit další mise expertů UNESCO, aby posoudila, zda je PPR ohrožena.

Konkrétně UNESCO ve vytýkacím dopise zmiňuje pankráckou pláň, výškové limity a žádá dopracování zásadního dokumentu, takzvaného management plánu péče o historické jádro.

„Jsou dost naštvaní, jak to tu bereme hákem. Mj. nám doporučují, abychom zpřísnili památkový zákon, a říkají, že jsou vážně znepokojeni naším přístupem k výškovým stavbám v blízkosti historického centra,“ shrnula na sociální síti náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice, SZ). Právu sdělila, že mise UNESCO se v Praze očekává do konce roku.

Ostré výhrady odborníků

Tónu dopisu odporuje návrh primátorky Krnáčové změnit zákon o památkové péči, vyškrtnout z něj povinnost investorů obracet se na Národní památkový ústav a ponechat rozhodování jen na úřednících.

Pražské zastupitelstvo má ve čtvrtek rozhodnout, zda novelu pošle do Sněmovny.

„Navrhla jsem, aby zastupitelé o změně památkového zákona vůbec nejednali a bod nebyl na programu,“ uvedla Kolínská. Přehlasovali ji však další radní z ANO a ČSSD.

Proti zamýšlené novele se ostře ohradili památkáři, někteří politici, ale také spolky.

„I přes proklamace a úsilí politiků je Praha stále značně ohrožena korupcí. Oslabování odborných institucí by jen posílilo politické tlaky a neformální dohody developerů s úředníky. Tlak na přestavby a komerční využití památkově chráněných budov je v Praze enormní,“ uvedla Vendula Zahumenská, právnička spolku Arnika.

Mise má podle dopisu zhodnotit míru zachování Pražské památkové rezervace, posoudit studie a záměry, pomoci určit, které developerské projekty by požadavkům UNESCO vyhovovaly, a případně říci, zda PPR zařadit na zvláštní seznam ohrožených světových památek.

Pokud by se to stalo, šlo by o krok k vyškrtnutí PPR ze seznamu světového dědictví. Právo na to v létě upozornil Josef Štulc, viceprezident Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), která s UNESCO úzce spolupracuje.

Město i stát podle něho riskují, ale UNESCO se ošálit nedá. Mise UNESCO už byla v Praze několikrát, zkoumala dopady kutání tunelů Blanka na území PPR i opravu Karlova mostu.

Pražská památková rezervace s průhonickým zámkem jsou zapsány na Seznamu UNESCO od roku 1992.