Jiří Novotný, Právo

Nejméně, jen devět procent rodičů, dopravuje své děti do školy autem v Praze. Naopak nejčastěji (35 procent rodin) se rodinným vozem vozí děti žijící v malých obcích do 1000 obyvatel.

Ještě před třemi desítkami let se autem do školy pravidelně svezla pouze dvě procenta dětí, 59 procent do ní putovalo pěšky a 36 procent školáků jezdilo veřejnou hromadnou dopravou.

„Dnes je to výrazně jinak. Pěšky chodí do školy zhruba 37 procent dětí a autobusem či tramvají dalších 27 procent,“ uvedl v tiskové zprávě Tým silniční bezpečnosti.

Obavy z nehody



Nic se naopak s léty nemění na tom, že se začátkem školního roku jsou u každého přechodu poblíž škol policisté a dbají na to, aby přes vozovku děti přecházely bezpečně. Přesto stále víc rodičů neváhá vozit školáky autem. Většinou je k tomu vedou právě obavy z možné nehody, pokud by se dítě vydalo pěšky.

„Na dítě může opravdu číhat nebezpečí v podobě přecházení přes rušné pozemní komunikace v místech, kde nejsou přechody pro chodce nebo provoz není řízen semafory,“ upozorňuje Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti.

„Ti nejmenší přitom mohou narazit na komplikace, které dospělák nevnímá. Vždyť co s přehledem zahlédne vysoký dospělý, může zůstat prvňáčkovi přes parkující vozidla beznadějně ukryto,“ dodala Novotná.

Pro pěší nutností reflexní prvky



Je proto dobré dítěti podrobně vysvětlit, kudy jít a kde přecházet. A rozhodně je třeba dbát, aby je řidiči mohli v silničním provozu dostatečně vidět. To obstará pestře zbarvené oblečení.

„Pamatovat je třeba i na to, že se blíží podzimní plískanice. Pestré fluorescenční barvy za tmy ztrácejí svou výhodu. Zde pomohou jen reflexní doplňky. Na trhu je dostatečný výběr oblečení s reflexními prvky, vhodnými doplňky pak bývají reflexní přívěšky či pásky. Děti se jejich nošení bránit nebudou, ba právě naopak,“ uvedla Novotná.