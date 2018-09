Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

A to v situaci, kdy prezident Miloš Zeman dal opakovaně a jasně najevo, že europoslance do funkce ministra v žádném případě nejmenuje.

Krajní řešení, tedy odchod z vlády, připustil podle informací Práva před straníky Hamáček pro případ, kdy by prezident přistoupil k řešení, které měl zmínit při středeční schůzce s ním: Prezident totiž měl naznačit, že v případě rezignace Hamáčka z čela diplomacie může pověřit řízením resortu zahraničí premiéra Andreje Babiše (ANO), jak to bývá běžné v případě demisí ministrů.

„Není to naše chyba“

Pokud by Babiš takový návrh akceptoval, bylo by to hrubé porušení koaliční smlouvy a soc. dem. by mohla dát společnému vládnutí vale. „Navrhoval jsem Miroslava Pocheho, nevidím důvod, proč bych na tom měl něco měnit,“ řekl před jednáním grémia novinářům Hamáček.

Po skončení předseda sociální demokracie zopakoval, že ČSSD tuto situaci nezavinila a naopak se snaží konstruktivně vyjednávat. „Navrhl jsem, že se k tomu vrátíme po volbách a definitivní řešení představím v druhé polovině října,“ prohlásil s tím, že nedořešená situace se nejvíc dotýká jeho osobně, protože nese odpovědnost za dva resorty. [celá zpráva]

„K dohodě je nutná vůle, a to u všech klíčových aktérů není,“ poznamenal ve zjevné narážce na neochotu Zemana akceptovat návrh soc. dem.

Do prezidenta si pak nepřímo šťouchl místopředseda Martin Netolický, který zdůraznil, že politováníhodnou situaci rozhodně nezpůsobil Lidový dům.

Poche nehodlá Zemanovi ustoupit

„Žijeme v parlamentní demokracii a změnou volby se rozhodně nezměnila v prezidentský systém,“ prohlásil Netolický a na adresu Hamáčka dodal: „Pan předseda má naši plnou důvěru a bude na jeho uvážení, jak bude řešit personální otázky i na jiných resortech. Stojíme za svým předsedou.“

Ačkoli někteří členové předsednictva hovořili o tom, že soc. dem. by měla od nominace Pocheho ustoupit, anebo sám europoslanec by měl své ambice vzdát, Poche, který se jednání také účastnil, byť není členem předsednictva strany, dal podle informací Práva jasně najevo svou neměnnou pozici a odpovědnost přenesl na Hamáčka.

Snažím se pomáhat Janu Hamáčkovi, který je pověřen řízením ministerstva, radím mu v některých zahraničněpolitických i personálních věcech. Miroslav Poche

„Nehodlám ustoupit tlaku lidí kolem Miloše Zemana, Andreje Babiše, Vojtěcha Filipa a dalších,“ měl v pátek sdělit kolegům. Dodal, že kdyby neměl podporu Hamáčka, dávno by to vzdal.

V ČT pak po skončení jednání řekl, že je plně v kompetenci Hamáčka rozhodnout po komunálních volbách. Bude prý dál pokračovat v práci politického tajemníka MZV, kterou započal.

„Snažím se pomáhat Janu Hamáčkovi, který je pověřen řízením ministerstva, radím mu v některých zahraničněpolitických i personálních věcech,“ uvedl.

Na otázku, zda věří, že se stane po volbách ministrem zahraničí, prohlásil: „Ano. Jinak bych v té práci nepokračoval.“

Část partajního vedení, jako právě Netolický, Pocheho podporuje, v případě jeho nejmenování hovoří o kompetenční žalobě, kterou by měl premiér na prezidenta podat.

Jenže Babiš dal opakovaně najevo, že žalobu na Zemana nepodá a nemá důvod znovu nominovat europoslance, když přes prezidenta návrh neprojde. Jiní, např. první místopředseda strany Jiří Zimola nebo místopředseda Jaroslav Foldyna, takové řešení odmítají a mluví o výměně Pocheho. V pátek takový názor potvrdil i šéf senátorů soc. dem. Petr Vícha.

Paradoxní na situaci je, že nejhlasitější kritik Zimola se z pátečního jednání širšího partajního vedení dopředu omluvil. Ještě ve čtvrtek přitom na přímý dotaz Práva, zda bude přítomen, odpověděl: „Přepokládám, že ano.“

Zimola ale nebyl jediný. Ze třiatřicetičlenného týmu bylo přítomno osmnáct členů. Mnozí z nich hovoří o řízených absencích, kdy straníci znechucení situací raději pošlou omluvu.

Neúčast Zimoly ale v pátek rozčílila některé kolegy, jako třeba exministra vnitra Milana Chovance s tím, že vedení by se mělo jeho chováním zabývat, a to za jeho přítomnosti. Podle místopředsedy strany Romana Onderky se Zimola omluvil kvůli neodkladným pracovním důvodům.