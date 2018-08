Barbora Zpěváčková, Novinky

Projev Babiše i Vondráčka nebyl na pietním aktu k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa přes křik protestujících vůbec slyšet. Na dotaz, zda je Babišovi líto, jaká atmosféra před Rozhlasem panovala, odpověděl: „Už jsem si zvykl, jsou to stále stejní lidé, kteří proti mně protestují všude.“

Video

Projev Andreje Babiše před budovou Českého rozhlasu. Zdroj: Česká televize

Premiér dodal, že v Česku máme svobodu a demokracii a nikdo se o ně nemusí obávat. „Škoda že si demonstranti nevyslechli druhou část projevu o náladě ve společnosti, o svobodě a demokracii a že mají být proč hrdí na svůj národ,“ napsal Novinkám v SMS s odkazem na svá slova, které před Rozhlasem ale nikdo neslyšel.

Babiš svůj projev následně umístil na Facebook a rozeslal e-mailem. [celá zpráva]

Vondráček: Tohle není demokracie



Šéf dolní parlamentní komory Vondráček neskrýval své zklamání z toho, v co se původně pietní akce změnila. „Nečekal jsem to tak intenzivní,” reagoval na demonstraci s tím, že „takhle si demokracii nepředstavuji”. „Každý by měl mít možnost promluvit, tohle není demokracie. Přeci jen se jedná o pietní akt, je to otázka základní lidské slušnosti,“ řekl novinářům.

Video

Záznam: Pietní akt u budovy Českého rozhlasu

I během toho, co po pietním aktu mluvil s médii, na něj tu a tam některý demonstrant zakřičel.

Hnutí ANO přizvalo komunisty k moci a je to pošlapání památky roku 1968 Jan Bartošek, předseda poslanců KDU-ČSL

Na demonstraci naopak sklidili potlesk někteří opoziční politici z řad ODS, Pirátů či lidovců. KDU-ČSL přitom v minulém volebním období vládla s hnutím ANO, Babiš v kabinetu zastával funkci ministra financí.

Podle šéfa lidoveckých poslanců Jana Bartoška to alibismus není. „Je potřeba si uvědomit, že předchozí volební období předseda ANO nebyl premiér a nebyl na Slovensku odsouzen soudem za spolupráci s StB. Je pro nás nepřijatelné, aby tato vláda byla opřena o hlasy komunistů. Komunisté se nezměnili, jsou to pořád ti stejní komunisté,“ podotkl Bartošek.

Video

Dav vypískal Andreje Babiše před začátkem pietního aktu

Demonstranty prý chápe. „Jestliže před Rozhlasem umírali lidi a komunisté byli ti, kdo pozvali vojska Varšavského paktu, a ti vojáci potom zabíjeli naše lidi, tak tomu odporu rozumím. Hnutí ANO přizvalo komunisty k moci a je to pošlapání památky roku 1968,“ prohlásil Bartošek.