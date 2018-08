Adéla Jelínková, Právo

Podle zjištění Práva byl minulý měsíc u policistů na výslechu i pražský radní a místostarosta Prahy 1, jenž má Nemocnici Na Františku v gesci, Daniel Hodek (ČSSD).

Jeho jméno, jak informovala před časem média, se v policejních spisech k případu několikrát objevuje. Právo zjistilo z textu obvinění, které má redakce k dispozici, v jakých konkrétních souvislostech.

Policisté zaznamenali odposlechy, ze kterých vyplývá, že Horáček o Hodkovi mluví jako o jednom z těch, se kterými by si v případě úspěchu bylo nutné rozdělit úplatek.

Sám Hodek jakékoli napojení na údajnou Horáčkovou korupční mašinerii popírá. Ostatně policie ho v případu z ničeho neobvinila a vystupuje v něm jako svědek.

To je totální nesmysl. Nechápu, proč pan Horáček něco podobného tvrdil, jeho pohnutky neznám. Možná chtěl jen rozmělnit svou vinu místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek (ČSSD)

Z informací Práva je podle vlastních slov šokován. To, že o něm ostatní aktéři kauzy hovořili v podobném duchu, ho zklamalo a je mu to líto.

Celý příběh se točí okolo zakázky týkající se zajištění stravování v Nemocnici Na Františku.

Zaštiťoval se jeho jménem

Horáček se podle policistů pokusil již v roce 2016 přemluvit jednatele společnosti Aramark Vladimíra Staňka k tomu, aby s ním na zakázce spolupracoval. Zjednodušeně – Horáček zařídí úspěch Staňkovy firmy v tendru, Staněk za to dá úplatek čtyři a půl miliónu. Jak Horáček na zaznamenaných odposleších tvrdil, úplatek měl být mimo jiné určen pro radního Hodka.

„To je totální nesmysl. Nechápu, proč pan Horáček něco podobného tvrdil, jeho pohnutky neznám. Možná chtěl jen rozmělnit svou vinu,“ řekl Hodek.

„Já jsem ho nikdy nepověřoval, aby něco podobného dělal, a nikdy v životě jsem se s ním o tom nebavil,“ uvedl Hodek.

Podle něj Horáček pouze využíval jeho jméno k tomu, aby si u některých lidí otevřel dveře. „Pouze vím, že pan Horáček moje jméno používal, třeba když navštěvoval nějaké domy pro seniory. Sám jsem ho jednou žádal o to, aby to nedělal. On tvrdil, že to nedělal, já mám na to svůj názor,“ tvrdil Hodek.

Ten má mimo jiné jako pražský radní na starost oblast sociální politiky. „Horáček měl asi pocit, že jsme nějací staří známí, ale to tedy nejsme. Viděl jsem se s ním asi třikrát v životě. Jestli to bylo čtyřikrát, tak to bylo moc. S tím člověkem jsem se nestýkal,“ pokračoval Hodek.

Zkusili to podruhé

Po tom, co ředitel Aramarku Horáčkovu nabídku odmítl, dnes také stíhaný ředitel nemocnice Robert Zelenák raději zakázku zrušil a opětovně vypsal novou.

Na té se již Horáček podle policistů dohodl s dalším obviněným, obchodním ředitelem cateringové firmy Eurest Antonínem Tvrdoněm. Ten prý Horáčkovi přislíbil úplatek pět miliónů korun.

Na zmanipulované zakázce měli podle obvinění s Horáčkem a Tvrdoněm mimo jiné spolupracovat i ředitel Zelenák a Hodkův poradce pro oblast zdravotnictví, anesteziolog Martin Stříteský.

Zelenák podle názoru policistů mimo jiné tvrdil, že nemocnici neřídí on, ale Stříteský nebo radní Hodek.

Hodek: Utopie, smetl jsem to ze stolu

„To, že pan docent Stříteský jednal s Horáčkem o něčem takovém, jsem prostě nevěděl. Nebyli jsme osobní přátelé, nejezdili jsme spolu na dovolenou. Já sám jsem nemocnici řídit nemohl. Pouze předkládám Radě nebo zastupitelstvu návrhy, které je třeba projednat,“ brání se Hodek.

Podle policistů se právě přes Hodka snažil Zelenák se Stříteským několikrát zařadit do programu jednání Rady schválení zakázky, kde proti původně předpokládaným 33 miliónům předložil Eurest nabídku o 11 miliónů vyšší. Kvůli neúspěchu Zelenák nakonec celou zakázku zrušil.

Hodek připustil, že mu Stříteský návrh skutečně předložil, na jednání Rady by jej ale dle vlastních slov nikdy „neprotlačil“. Radě jej tedy ani nikdy nepodal. „Bavil se se mnou o tom, zdali je možné vysoutěžit určitou nabídku, že to vychází o tolik a tolik dráž. Na to jsem odpověděl, že je to nesmysl, že to není možné, že to považuji za utopii, a smetl jsem to ze stolu,“ vypověděl Hodek.

„Frustrace z toho, jak to s nemocnicí dopadlo, je u mě ohromná. Jsem z toho sklíčený. Je to velká politická prohra, ale žádná jiná. Doufal jsem, že to bude věc, na kterou budu moct být pyšný, dopadlo to ale jinak,“ řekl Právu Hodek.