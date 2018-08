Aleš Honus, Právo

Na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Olomoucí se zřítil rekonstruovaný most. V tu chvíli byl půl kilometru od něj rychlík Comenius, který jel z polského Krakowa do Prahy. Strojvedoucí reagoval okamžitě, použil rychlobrzdu a podařilo se mu snížit rychlost vlaku ze 134 kilometrů v hodině na 90 km/h. Nárazu ale zabránit nemohl.

Vykolejila lokomotiva a čtyři vagóny. Ty narazily do vagónů nákladního vlaku na vedlejší koleji.

Na místě zemřelo šest lidí, čtyři ženy a dva muži. Další muž zemřel později v nemocnici a po několika týdnech zemřela další žena. Zraněno bylo 95 lidí, z toho deset těžce.

Přesně po deseti letech zůstává jen pachuť nad slepou spravedlností. Žádný viník nebyl nalezen ani potrestán.

Ať už za zřícení mostu skutečně může skupina obžalovaných, které loni v prosinci pro nedostatek důkazů zprostil Okresní soud v Novém Jičíně, anebo šlo policejní vyšetřování špatným směrem a za tragédii může někdo jiný, zdá se, že skutečná pravda zůstane skryta mezi řádky stovek stran znaleckých posudků, které si zčásti protiřečí.

Jaký je aktuální stav případu? Okresní soud v Novém Jičíně loni v prosinci, tedy více než po devíti letech od události, zprostil viny všech deset mužů obžalovaných z podílu na zřícení mostu. A to jak manažery firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), která byla generálním dodavatelem stavby, tak lidi z firmy Bögl a Krýsl, která na mostě pracovala, i další obžalované. Rozsudek ovšem není pravomocný, státní zástupce se odvolal a v současné době krajský soud připravuje odvolací řízení.

V místech tragédie už stojí nový most a pod ním památník s křestními jmény všech obětí.

„Obdrželi jsme jak spis, tak odvolání státního zástupce. Líčení ale zatím nebylo nařízeno, soudce se s případem stále seznamuje,“ řekl místopředseda soudu Igor Krajdl a dodal, že příslušnému senátu byl snížen nápad jiných případů, aby se mohl složité kauze Studénka co nejlépe věnovat. „Zatím nemůžu slíbit, že jednání bude nařízeno v letošním roce, ale snažíme se, aby to bylo skutečně co nejdříve,“ dodal Krajdl.

Je ovšem otázka, zda odvolací senát dospěje k jinému verdiktu než soud prvního stupně. Novojičínský soudce Jaromír Pšenica loni odůvodnil své zprošťující rozhodnutí tím, že se nepodařilo najít příčinu pádu mostu, přestože bylo provedeno mnoho znaleckých posudků.

Nehoda ve Studénce

„Čím více těch znaleckých posudků tam je, tím větší rozpory mezi nimi jsou. Každý znalec tu příčinu pádu toho mostu viděl úplně jinde. My tady nejsme technici, nejsme schopni posoudit, kdo z nich má pravdu, musíme na ně dát. Kdyby tam byl jednoznačný znalecký posudek, který by řekl, ano, spadlo to z toho a toho důvodu, tak z toho bychom mohli vyvozovat vinu obžalovaných. Nevíme, proč most spadl, proto nemůžeme rozhodnout o vině a trestu,“ shrnul soudce.

Kdo se přitom účastnil hlavního líčení, nediví se, že soudce v zájmu svého dobrého svědomí rozhodl o nevině, aby mohl klidně spát. Proces nepřipomínal běžné hlavní líčení, ale spíše přednášku o věcech, kterým běžný smrtelník absolutně nemá šanci porozumět. Dokonce i odborníci obdařeni řadou akademických titulů se nedokázali v řadě podstatných detailů shodnout. „To není běžné trestní řízení, ale válka znaleckých posudků a válka advokátů,“ utrousil během jednoho z jednacích dnů jeden z advokátů obžalovaných.

Státní zástupce Aleš Kopal se ale proti verdiktu na místě odvolal. Trvá na tom, že důkazy hovoří v neprospěch obžalovaných - záleží jen na úhlu pohledu.

„Domnívám se, že důkazy pro odsouzení obžalovaných byly dostatečné. Co nebylo ze strany soudu dostatečně provedeno, tak to byla skutková zjištění. Soud se nezabýval všemi okolnostmi. Už na prvopočátku měl soud věc vrátit do přípravného řízení, když viděl ty chyby a nejasnosti. To mohl soud udělat i po výslechu obžalovaných a znalců. Posudek, který byl udělán až na závěr, jen upřesňoval příčinu pádu mostu kvůli spodní nosné konstrukci,“ uvedl státní zástupce.

„S obavou jsem očekávala výsledek, najednou to zaznělo, je to pro nás hrozné, někdo tam něco musel udělat špatně. Osm rodin je nešťastných. Všichni očekávali trest. Je to hrozné. Pochybení tam bylo tolik, ale nakonec nikdo vinu nenese,“ komentovala rozsudek Naděžda Tomčíková, předsedkyně sdružení Comenius 2008 a současně jedna z cestujících z havarovaného vlaku.

Díky aktivitě sdružení vyrostl v místě tragédie památník s křestními jmény všech obětí. A to přímo pod mostem, který je již dávno opraven. Mezi místními lidmi přitom koluje informace, že nyní jde pravděpodobně o nejkvalitnější a nejbezpečnější most v České republice, protože stavebníci si tentokrát dávali hodně velký pozor, aby zde již nedošlo k žádnému pochybení.