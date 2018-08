Novinky

Probuzení do pondělního rána bylo příjemné a svěží na většině Česka. V Karlových Varech bylo ráno devět stupňů, v Praze 14. Na jižní Moravě bylo ale 20 stupňů. Teploty by se měly během pondělí udržet na 27 stupních, na Moravě by měla rtuť teploměru vyšplhat na 30 stupňů.

V úterý se začne do Česka nasouvat teplý vzduch a teploty začnou opět stoupat. Ráno by mělo být ještě příjemné, teploty by se měly pohybovat mezi 17 až 13 stupni, odpoledne se už dostanou na 30 až 34 stupňů, ve středních Čechách vystoupají na 36 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne by se na Šumavě a Českém lese mohly objevit bouřky a lokální přeháňky.

Ve středu ráno se už teploty dostanou na 20 až 16 stupňů, odpoledne na 31 až 35 stupňů, ve středních Čechách budou ještě vyšší, dostanou se na 37 stupňů. V horských oblastech by se odpoledne měly objevit bouřky s přívalovými dešti, napršet by mělo až 30 mm.

Nejteplejším dnem z celého týdne by se měl stát čtvrtek. Ranní teploty vyšplhají na 22 až 18 stupňů, odpolední se budou pohybovat mezi 32 až 36, v Polabí a na jižní Moravě meteorologové předpokládají že teplota dosáhne 38 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne už se na některých místech bude objevovat zvětšená oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Během noci by měla přes Česko přecházet studená fronta.

V pátek ráno bude zataženo s bouřkami a deštěm. Na Moravu a do Slezska dorazí bouřky až odpoledne, proto budou teploty vyšší. Teploty sice klesnou o deset stupňů, nicméně budou stále letní mezi 24 a 28 stupni. Tím, že na Moravu a do Slezska přijde studená fronta později, teploty tam budou ještě vysoké mezi 30 a 34 stupni.

Víkend bude příjemně letní bez nesnesitelných veder. V sobotu ráno se teploty budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, odpolední mezi 23 až 27. Podobný ráz počasí bude mít i neděle, odpolední teploty se dostanou na 24 až 28 stupňů.

„Další týden by se ráz počasí příliš měnit neměl, teploty přes 30 stupňů by nás už trápit neměly,“ řekla Honsová.