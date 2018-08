Brněnské dílny oživují tramvaj z 50. let. Do ulic by měla vyjet už příští rok

Z dílen vyjela už na začátku 50. let minulého století, cestující pak až do vyřazení vozila dalších víc než 20 let. Nyní tramvaj 4MT podstupuje opravy, jež by jí umožnily vrátit se zpět do brněnských ulic. Provozuschopná by měla být nejpozději příští rok. V následující reportáži se podíváte do dílen dopravního podniku, kde rekonstrukce brněnské „šaliny” probíhá.