Novinky, ČTK

Dragouna Babišovi doporučila výběrová komise, která byla za tímto účelem sestavena poté, co z čela GIBS odešel na začátku května Michal Murín, který měl spory s premiérem. „Předseda vlády předmětné doporučení plně akceptuje a na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních bude navrhovat Radima Dragouna,” uvedla v úterý tisková mluvčí vlády Petra Doležalová.

O tom, že má Dragoun velkou šanci, informovalo minulý týden Právo. O žalobci známém z kauz zkorumpovaných soudců tehdy zdroje deníku uvedly, že získal velkou podporu jak ze strany kolegů státních zástupců včetně jeho nadřízené, pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové, tak i v rámci politických a vládních špiček. [celá zpráva]

Murín funkci neopouštěl dobrovolně. Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách premiér Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to „bez skandálu”. Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

Předseda vlády návrh na jmenování Dragouna v souladu se zákonnou povinností projedná s bezpečnostním výborem Poslanecké sněmovny a se Stálou komisí pro kontrolu činnosti GIBS.