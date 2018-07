Novinky, ČTK

Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se v pondělí sejdou se zástupci družstva Svatopluk a se správcem konkurzní podstaty Josefem Monsportem.

„Vyzýváme k jednání ministra spravedlnosti a premiéra vlády, aby věc řešili ve prospěch všech klientů a k jednání byli pozváni i zástupci ostatních skupin klientů H-Systemu,” uvedla předsedkyně Majáku Jitka Drunecká. Podle ní je třeba brát zřetel na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který tento týden vyzval k nalezení spravedlnosti pro všechny věřitele.

Podle Majáku by politici měli hledat peníze, které z H-Systemu zmizely, a ne se zasazovat jen o jednu skupinu klientů. „Hysterie a plamenná vyjádření mnohých politiků značí, že si nikdy nic důsledně nepřečetli o H-Systemu a že by právě teď měli být velmi zdrženliví, aby nepoškodili ty, kteří trpělivě 20 let čekali na spravedlivé vyrovnání,” napsal Maják. Nebydlících rodin z H-Systemu je asi 950, což je zhruba 15krát více než těch rodin bydlících v Horoměřicích, připomnělo sdružení.

Sdružení tvrdí, že nemá zájem na tom, aby se lidé z domů vystěhovali, upozornilo ale na to, že družstvo svévolně snižovalo majetek zahrnutý do konkurzní podstaty, z nějž měli být odškodněni všichni klienti H-Systemu.

Družstvu Svatopluk dle Majáku po krachu H-Systemu platilo mnoho klientů, i ti, co nakonec nic nedostali. Přispěli tak na dostavění domů, v nichž 60 rodin bydlí.