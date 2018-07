Oldřich Danda, Právo

Kolik už máte podpisů?

Minulý týden jsme měli už 88 tisíc podpisů, tak předpokládám, že teď už budeme mít potřebných 90 tisíc, ale potřebujeme ještě rezervu, tedy něco okolo 95 tisíc podpisů.

Pokud to lidé nevzdají a přinesou všechny podpisové archy, tak to reálně zvládneme, protože každý týden sbíráme okolo čtyř tisíc podpisů.

Kolik sbíralo lidí?

Angažovaly se tisíce lidí, hodně jich přineslo jen pár podpisů, ale i tak byli velkou pomocí.

Kdo a jak podpisy ověří?

Odevzdáme je příští úterý na magistrátě, ten by měl do pěti dnů podpisy zkontrolovat.

Zvládne zkontrolovat skoro sto tisíc podpisů?

Určitě je reálné, aby zkontrolovali, jestli je podpisů dostatečné množství. Ale co se bude dít, to opravdu nevíme, protože magistrát ze zákona nemusí zkontrolovat všechny podpisy ani jejich vzorek.

Problém nastat může, existují totiž sporná místa, např. zda se mohli podepsat občané EU, kteří mají v Praze trvalý nebo přechodný pobyt a mohou volit, když se zaregistrují.

Čekáte, když se vám podařilo sehnat všechny podpisy, že uspějete ve volbách?

Budeme sbírat až do 13. srpna, do kdy je možné napravit nedostatky, a počítám, že se nám podaří sebrat sto tisíc podpisů. Což je obrovské číslo. V Praze chodí k volbám 350 tisíc lidí, tak je pravděpodobnost úspěchu veliká.

Jak byste popsal sdružení Praha sobě?

Je to stejné jako v Praze 7. Díky obrovské energii do kampaně a do sbírání podpisů se nám podařilo uspět a prosadit změnu. A ta změna je v tom, že nás do voleb vysílají pouze lidé a my jsme vděční pouze lidem z Prahy. Nikdo jiný nás úkolovat nemůže.

A komu jsou podle vašeho názoru vděční současní pražští politici?

Někteří svým sponzorům, někteří svým politickým stranám.

Vy jste poslanec za KDU-ČSL. Proč jste nekandidoval za lidovce?

Jdeme stejnou cestou jako v Praze 7, jinak by se nám nepodařila sehnat tak silná skupina dobrovolníků a podporovatelů. A lidé nám mohou uvěřit, že jsme schopni uspět jako v Praze 7, kde se nám podařilo vymýtit korupci a předražování. Praha 7 je úplně jiná než před čtyřmi lety.

Nemají vám to kolegové z pražské KDU-ČSL za zlé, že jste je oslabil? Nakonec se totiž museli spokojit s několika místy na kandidátce koalice TOP 09 a STAN.

Někdo tomu fandí, někdo ne, ale pokud se nám podaří proměnit Prahu jako Prahu 7, tak budou spokojení všichni.

Kdo je váš největší konkurent?

Střetáváme se nejvíce s hnutím ANO a ODS. Ty mají zcela jiné chápání politiky a pojímají ji hlavně jako byznys.

ANO na poslední chvíli vyměnilo lídra. Místo poslance ANO Patrika Nachera tam nakonec dosadilo podnikatele Petra Stuchlíka. Pomůže jim to, nebo naopak to bude plus pro vás?

To je zcela opačný přístup, než máme my. My máme podporu sta tisíc občanů, někdo má podporu miliardáře.

S kým tedy půjdete do koalice?

Určitě nechceme jít s ANO a ODS a samozřejmě s extremisty. U ostatních je to otevřené. My jsme zveřejnili program už v lednu a s potěšením vidíme, jak se náš program propisuje i do programů ostatních.

Program tedy budou mít všichni skoro stejný, ve volbách jde ale o to, zda lidé uvěří tomu, že ho strany a uskupení opravdu uskuteční.

Jak by měla vypadat změna, kterou chcete prosadit?

Chceme hlavně plnit slib zastupitele, že budeme jednat v zájmu města a jeho občanů. Konkrétně chceme bezpečné a zdravé město. V bezpečném městě není bezpečno jen na ulici, ale mohou se v něm cítit bezpečně i lidé, kteří se dostanou do potíží.

Např. senior, kterému už nestačí na nájem, nebude muset odejít do prostředí, které nezná, ale město mu zajistí bezpečí až do smrti. A zdravé město znamená nejen čistý vzduch a zdravé občany, ale i to, že město se bude zdravě rozvíjet a dokáže zvládnout příliv čtrnácti tisíc nových lidí ročně.