„Doufám, že se obhájí a že je to jenom, řekněme, nevím, jak to říct, nechci použít to klasické slovo kampaň (smích), jako Čapí hnízdo. Ale v tom má Česká televize a Český rozhlas velké zkušenosti, takže jí držím palce, aby se obhájila,“ řekl Babiš iRozhlasu.

Na přímou otázku, zda by měla Malá odstoupit, pokud se prokáže, že opisovala, Babiš odpověděl: „Tak pokud to tak je, tak asi ano, ale já sem s ní nemluvil a ona tvrdí, že to tak nebylo. Tak je to tvrzení proti tvrzení,“ řekl.

Výběr Malé na post ministryně v rozhovoru obhajoval. „Paní Malou jsem poznal v rámci našeho hnutí a myslím si, že má ty předpoklady, a myslím si, že by měla dostat šanci, aby předvedla, že to umí. A pokud to nezvládne, tak pak na té pozici nemůže být,“ řekl premiér.

K rezignaci nevidí důvod



Malá se setkáním s poslanci počítá. „Určitě se k tomu našim poslancům vyjádřím a vše vysvětlím. Nemám s tím žádný problém. Udělala bych to, i kdyby mě k tomu nikdo nevyzval. Považuji to za slušné a seriózní,” řekla.

K odstoupení nevidí důvod. „Považuji to za způsob, jak mě očernit a snížit mou důvěryhodnost. Vnímám to celé jako útok na Andreje Babiše skrze mě a na nově vznikající vládu. Já mám ve vztahu ke svému studiu a psaní diplomových prací naprosto čisté svědomí a nevidím důvod k rezignaci,” uvedla Malá.

Taťána Malá čelí podezření z plagiátorství u své magisterské práce z roku 2011 a také z opisování v diplomové práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků, kterou obhajovala v roce 2005 na brněnské Mendelově univerzitě a získala díky ní titul Ing. Malá opisování v obou případech odmítá.