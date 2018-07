Novinky, ČTK

„Do teplého vzduchu nad naším územím začíná zvolna postupovat od severozápadu mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, která se až během pátku přesune nad Slovensko,” uvádějí meteorologové ve výstraze.

Ta varuje před vysokými teplotami, a to do čtvrtečních 19:00 pro oblasti do 400 metrů nad mořem, a to v Praze, Středočeském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a také v částech Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje. Pro Ústecký kraj také kvůli přetrvávajícímu suchu platí výstraha před požáry, kterou podle ČHMÚ neovlivní ani lokální deště, které ve čtvrtek v oblasti očekávají.

V pátek se pak budou hlavně na jihovýchodě republiky vytvářet bouřky, ojediněle i s přívalovými dešti. Výstraha před silnými bouřkami platí v pátek od 12:00 do 21:00 pro jižní polovinu Jihočeského kraje, východní část Vysočiny a Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Přívalový déšť může místy zatopit níže položená místa a sklepy.

Kvůli horku meteorologové doporučují lidem omezit tělesnou zátěž a pohyb na přímém slunci, dodržovat pitný režim a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, hlavně v autech. Kvůli suchu by také lidé neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu a měli by úsporně hospodařit s vodou.